Los posibles Rivales de Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia se aseguró, tras la cuarta fecha, la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Antes de jugar con Deportivo La Guaira, por el triunfo de Fluminense, abrochó sin jugar ser el líder del Grupo C.

Ahora, con la fase de grupos culminada, la Lepra conoce a sus ocho posibles adversarios:

Estudiantes La Plata

Deportes Tolima (Colombia)

Fluminense (Brasil)

Cruzeiro (Brasil)

Platense

Palmeiras (Brasil)

Mirassol (Brasil)

Rosario Central

di-maria Rosario Central es uno de los posibles rivales de Independiente Rivadavia en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Uno de estos equipos se verá las caras con Independiente Rivadavia en el marco de los octavos de final de la Copa Libertadores. Los partidos de ida se disputarán del 11 al 13 de agosto, mientras que las revanchas se llevarán a cabo una semana después. Es decir, del 18 al 20 de ese mes.

Este viernes, desde las 12 en la sede que Conmebol posee en Luque, Paraguay, se desarrollará el sorteo de los playoffs de los torneos continentales. Primero será el turno de la Copa Sudamericana y posteriormente el de la Libertadores.

Palmeiras goleó, pero no le alcanzó para ser primero

El Grupo F de la Copa Libertadores fue el penúltimo en definirse. En el primer turno de este jueves Palmeiras goleó 4-1 a Júnior de Barranquilla en condición de local. Pese a ello, no le alcanzó para ser el líder de su zona.

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El primer puesto fue para Cerro Porteño, que en Paraguay le ganó 2-0 a Sporting Cristal. El Ciclón sumó 13 unidades y miró a todos desde arriba. Por su parte, los brasileños fueron escoltas con 11.

Los clasificados primeros de sus grupos fueron Flamengo, Coquimbo Unido, Independiente Rivadavia, Corinthians, Cerro Porteño, Liga de Quito, Independiente del Valle y Universidad Católica.