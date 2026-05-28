Torneo Apertura Proyección 2026: Gimnasia y Esgrima logró un buen triunfo ante Unión

Los goles del equipo conducido por Luciano Cipriani ante el Tatengue fueron marcados por Luciano Videla a los 10' del primer tiempo, mientras que Martín Úbeda aumentó la diferencia a los 35' del complemento, de penal.

El Blanquinegro tuvo una buena producción futbolística y el triunfo fue totalmente justo por lo hecho en los 90'

Así quedó Gimnasia y Esgrima en las posiciones

El Lobo llegó a 19 puntos, se ubica 12do en el Grupo A y su próximo rival será Gimnasia La Plata, el miércoles 3 de junio a las 15, en condición de local.

El jueves Independiente Rivadavia superó 2 a 1 a Central Córdoba de Santiago del Estero y Godoy Cruz perdió 3 a 1 ante Atlético Tucumán, de visitante, y acumuló su cuarta derrota seguida.

Las posiciones del Torneo Apertura Proyección 2026

Independiente Rivadavia se ubica en el 12do lugar de la tabla de posiciones de la Zona B, con 18 unidades y su próximo compromiso será el miércoles 3 de junio, ante Estudiantes de La Plata en condición de visitante.

Godoy Cruz tiene 11 puntos y ocupa el puesto 17 (penúltimo) de la Zona A. El próximo compromiso del Expreso será el miércoles 3 de junio ante Unión en condición de visitante.

Quedan tres fechas para el final de este Torneo Apertura Proyección 2026 y luego se jugarán los playoffs.