Francisco Cerúndolo (25º), la primera raqueta argentina, cayó sorpresivamente frente al estadounidense Zachary Svajda (85°) en la tercera ronda de Roland Garros y quedó eliminado en el Grand Slam de polvo de ladrillo. Lo llamativo fueron las explosiones de furia del argentino.
Francisco Cerúndolo y una ingrata sorpresa: eliminado de Roland Garros en tercera ronda
El tenista argentino Francisco Cerúndolo cayó sorpresivamente frente al estadounidense Zachary Svajda en un maratónico partido de cinco sets y explotó de bronca
El mayor de los hermanos Cerúndolo tuvo que batallar mucho frente a Svajda, y cayó con parciales de 3-0, 4-6, 6-3, 6-4 y 3-3, luego de tres horas y tres minutos de juego. Francisco no pudo acomodarse bien en el juego, y en un pico de bronca llegó a echar del box a su entrenador, el uruguayo Pablo Cuevas durante el encuentro.
Una jornada negra para Francisco Cerúndolo en Roland Garros
El inicio de partido no pudo ser peor ni más angustiante para Cerúndolo, quien rápidamente se vio dos sets abajo ante un rival que sorprendió por la regularidad de su juego durante todo el partido.
El nacido en Buenos Aires hace 27 años, se mostró fuera de foco e incómodo en todo momento, y llegando al colmo de su bronca en el incidente con su entrenador.
Francisco Cerúndolo logró meterse en partido en el tercer y cuarto parcial, pero en el quinto volvió a cometer errores no forzados, y el estadounidense Svajda los aprovechó al máximo para lograr la victoria más importante de su carrera y meterse por primera vez en su carrera en los octavos de final de un Gran Slam y el ingreso al Top 60 del ranking ATP.
El próximo rival de Svadja será el italiano Flavio Cobolli (10º), que más temprano derrotó este sábado sin inconvenientes al estadounidense Learner Tien.