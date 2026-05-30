Francisco Cerúndolo y una ingrata sorpresa: eliminado de Roland Garros en tercera ronda

Una jornada negra para Francisco Cerúndolo en Roland Garros

El inicio de partido no pudo ser peor ni más angustiante para Cerúndolo, quien rápidamente se vio dos sets abajo ante un rival que sorprendió por la regularidad de su juego durante todo el partido.

El nacido en Buenos Aires hace 27 años, se mostró fuera de foco e incómodo en todo momento, y llegando al colmo de su bronca en el incidente con su entrenador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gonzaloferreyr/status/2060674848691478844&partner=&hide_thread=false Pablo Cuevas ya no está en el box de Cerúndolo. El argentino le dijo que se vaya. No es buena la actitud de Fran en este partido, de hecho es de las peores que recuerdo.



Si le hablaba no estaba conforme, si no le hablaba tampoco. El uruguayo le proponía una táctica y él decía… — Gonzalo Ferreyra (@gonzaloferreyr) May 30, 2026

Francisco Cerúndolo logró meterse en partido en el tercer y cuarto parcial, pero en el quinto volvió a cometer errores no forzados, y el estadounidense Svajda los aprovechó al máximo para lograr la victoria más importante de su carrera y meterse por primera vez en su carrera en los octavos de final de un Gran Slam y el ingreso al Top 60 del ranking ATP.

El próximo rival de Svadja será el italiano Flavio Cobolli (10º), que más temprano derrotó este sábado sin inconvenientes al estadounidense Learner Tien.