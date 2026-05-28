Juan Manuel Cerúndolo consiguió el triunfo más importante de su carrera y eliminó a Sinner en Roland Garros

Histórico triunfo de Juan Manuel Cerúndolo frente a Jannik Sinner

El italiano se había puesto adelante 2 a 0 (6-3 y 6-2) y todo indicaba que en tres sets se iba a quedar con una rápida victoria, tal como indicaba la previa. No obstante, los más de 30 grados que se registraron en el mediodía francés le jugaron una pésima jugada desarmando su juego, estado físico y mental.

Embed INCREÍBLE LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO CON SINNER.



1 Estaba 5-2, a un solo game de la victoria contra Cerúndolo.

2 Perdió 11 puntos consecutivos y se puso 5-4 (0-40).

3 Llamó al médico por mareos y molestias físicas.

4 Se fue al vestuario para atenderse.pic.twitter.com/7WxRCy8iM7 https://t.co/clgqyPdTbv — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 28, 2026

Fue así que el argentino aprovechó el momento y comenzó la "Operación Remontada"; de esta manera, empezó a hacerse fuerte frente a un rival poderoso que había perdido toda su magia. Con paciencia, Juan Manuel Cerúndolo ganó el tercer set, igualó el partido y finalmente selló una victoria histórica.

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En todo el proceso de dar vuelta la historia Jannik Sinner lució irreconocible, recibió atención médica, fue asistido con hielo en su rostro y hasta con un ventilador portátil, pero nada pudo evitar lo que fue una estrepitosa y sorpresiva caída. Lo único que le puede servir de consuelo al italiano es que no será superado por Carlos Alcaraz ya que no participó de Roland Garros debido a una lesión en el tendón de la muñeca derecha, por lo que continuará como número 1 del mundo.

Jannik Sinner Juan Manuel Cerúndolo aprovechó el golpe de calor que sufrió Jannik Sinner.

Juan Manuel Cerúndolo logró el triunfo más importante de su carrera

Mientras Sinner estaba profundamente afectado por las altas temperaturas, Cerúndolo se mostró entero y con la iniciativa de torcer el destino para quedarse con una victoria que representa un momento cumbre en su carrera.

Embed Así fue el momento en el que Juan Manuel Cerúndolo eliminó a Jannik Sinner, número 1 del mundo, de Roland Garros.pic.twitter.com/IyEYQO8I5A https://t.co/4bFm0zNQ8w — Corta (@somoscorta) May 28, 2026

Fiel a su estilo, el argentino estuvo calmo a la hora de celebrar: saludó a su rival de turno, esbozó una sonrisa y levantó los brazos. Luego, declaró: "Estoy muy feliz, intenté jugar de la mejor manera, esta es mi superficie favorita y espero estar listo para el próximo partido". En tercera ronda enfrentará al ganador de Martin Landaluce y Vit Kopriva.

Embed La HUMILDAD de Juan Manuel Cerúndolo tras ganarle a Jannik Sinner:



"Tuve suerte. Yo puse lo mejor, pero tampoco me voy a agrandar. El partido iba a terminar 6-3, 6-2 y 6-1, pero se acalambro. Ojalá que se recupere. Es una gran persona"

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"Tuve suerte. Puse lo mejor. Era 6-3, 6-2 y 6-1 para él el partido. No me animo a decir que le gané. Fue un tema más de él. Yo solamente cumplí", continuó analizando. Para agregar sobre su rival: "Siento pena por él y ojalá que se recupere. Es un fenómeno".

Jannik Sinner Jannik Sinner la pasó muy mal y el triunfo fue para Juan Manuel Cerúndolo.

Francisco, hermano de Juan Manuel Cerúndolo, también ganó

Rápidamente decidió abandonar el campo de juego ya que su hermano también estaba jugando, ante esto expresó: "Ojalá gane, está toda mi familia acá presente" y agregó "Voy a verlo a full ahora".

Un deseo que momentos después se cumplió ya que Francisco Cerúndolo se impuso al francés Hugo Gaston por 2-6, 6-4, 6-2 y 6-1 y avanzó a la tercera ronda de Roland Garros.

Francisco Cerúndolo Francisco, hermano de Juan Manuel Cerúndolo, también se quedó con una victoria.

Fue así que al finalizar su partido Francisco manifestó: "Cuando gané, miré a mi familia y me hicieron el gesto de 2 de 2. Y durante mi partido en la tribuna me decían: ‘Ganó tu hermano, ganó tu hermano’. Estoy muy feliz por él. Hoy es también el cumpleaños de nuestra prima, así que creo que le hicimos el mejor regalo".