El regreso de Malcolm in the Middle: el caos sigue siendo extrañamente perfecto

La esencia se mantiene intacta: una familia disfuncional, asfixiada por las presiones de la clase trabajadora, que encuentra en el caos su único lenguaje posible. Para los fanáticos de la vieja escuela, aquellos que vieron nacer la serie allá por el año 2000, reencontrarse con los integrantes de la familia "sin apellido", ya que nunca se reveló cuál era (solo en el episodio piloto se supo que es Wilkerson), es una experiencia emocionante y divertida.

La premisa nos sitúa casi veinte años después, obligando a Malcolm a salir de su exilio voluntario para asistir al 40.º aniversario de bodas de sus padres. Descubrir qué fue de la vida de cada uno de ellos (los traumas madurados de los hermanos, la incombustible tiranía amorosa de Lois y las crisis existenciales de la madurez) se siente como volver a casa, pero con un guion que no teme hacer crecer a sus personajes en lugar de congelarlos en el tiempo.

El factor Hal: Bryan Cranston es un capo mundial de la comedia

Si alguien se roba la serie de forma superlativa, ese es Bryan Cranston. En los años posteriores al cierre de la serie original, Cranston se consagró a nivel mundial gracias a papeles dramáticos monumentales y lo que muchos consideran una de las mejores series del mundo: "Breeaking Bad". Pero volver a ponerse en la piel de Hal es la confirmación definitiva de que no solo estamos ante un actorazo camaleónico, sino ante uno de los más grandes cómicos de la historia mundial.

Cranston aborda a Hal sin ningún tipo de vanidad, recordándonos que el humor más brillante nace del compromiso total con el ridículo y la vulnerabilidad de su personaje.

Bryan Cranston Bryan Cranston, genio de la comedia.

La modernidad mal usada

Uno de los mayores aciertos de este reinicio, comandado por el guion del creador original Linwood Boomer y la impecable dirección de Ken Kwapis, es cómo traslada la dinámica familiar al escenario actual.

Los fanáticos se sorprenden al saber cómo funcionarían estos personajes en un mundo hiperconectado. La respuesta es tan lógica como desastrosa: internet, los smartphones y las redes sociales son pésimamente utilizados por varios integrantes de la serie. No podía ser de otra manera.

Lejos de actualizar la serie de forma artificial para agradar a las nuevas audiencias, la tecnología se convierte en un vehículo más para potenciar los malentendidos, el espionaje corporativo casero de Lois y las obsesiones absurdas de Hal en la red profunda.

Embed - Malcom in the Middle | Tráiler Subtitulado | Disney+

La dirección de Kwapis recupera esa narrativa vertiginosa, los cortes rápidos y las célebres rupturas de la cuarta pared de Malcolm (un Frankie Muniz brillante como el eterno genio frustrado que le heredó a su hija esta maldición), demostrando que las situaciones más originalmente desopilantes ocurren cuando las herramientas modernas caen en manos de personas maravillosamente disfuncionales.

El humor se eleva a un nivel superior porque no busca ser correcto ni aleccionador; se burla de la miseria cotidiana con una honestidad salvaje.

En conclusión, este regreso no es un mero ejercicio de nostalgia comercial. Es un recordatorio de por qué esta serie cambió las reglas del juego de las sitcoms a principios de siglo.

Si bien ha sido concebida inicialmente como una miniserie de cuatro episodios y sin confirmación oficial de una tanda posterior, el rotundo éxito deja en claro que el público necesita más dosis de esta locura. La vida sigue siendo injusta, sí, pero ver a los Wilkerson lidiar con ella sigue siendo el mejor plan de la televisión actual.