La nostalgia atraviesa gran parte de la cultura actual, y las series y películas no son la excepción. En los últimos años, Hollywood apostó fuerte a revivir historias que marcaron a toda una generación, apelando tanto al recuerdo como al interés de las nuevas audiencias. A continuación, exploramos una serie de Disney+ que está inserta en esta lógica.
La nueva miniserie de "Malcolm in the Middle" superó los 8 millones de visualizaciones en Disney+ en 3 días
La serie tiene cuatro episodios, estrenó el 10 de abril en Disney+ y ya rompe récords de visualizaciones
Remakes, secuelas y regresos inesperados se han vuelto moneda corriente. Lo vimos con Viernes de locos, El diablo viste a la moda, y también con el regreso de Malcom in the middle.
La nueva miniserie retoma la historia casi dos décadas después de su final y vuelve a reunir gran parte del elenco original. Es protagonizada por Frankie Muniz, Bryan Cranston y Jane Kaczmarek y apuesta a recuperar el humor irreverente.
De qué trata Malcom: de mal en peor
"Han pasado veinte años desde que nos despedimos de Malcolm y su familia, y en todo este tiempo no han aprendido absolutamente nada. Malcolm y su hija se ven arrastrados al caos familiar cuando Hal y Lois exigen su presencia para la fiesta de su 40 aniversario de boda", revela la sinopsis oficial.
Malcom: de mal en peor tiene cuatro episodios de unos 30 minutos cada uno. Retoma la vida de Malcom años después de los eventos originales. Ahora, adulto intenta mantener cierta estabilidad lejos de su familia, de hecho ya ha formado su propia familia, con su pareja e hija.
La tranquilidad se ve interrumpida cuando sus padres, Hal y Lois, lo obligan a regresar para celebrar su aniversario de casados. El reencuentro es el punto de partida para una nueva seguidilla de situaciones caóticas, donde resurgen los viejos conflictos familiares.
La dinámica disfuncional que caracterizó Malcom in the middle vuelve a posicionarse en el centro, pero con personajes mucho más adultos... aunque esto no significa que hayan cambiado. La serie juega con el contraste entre madurez, repetición de patrones, y muestra cómo Malcom intenta no convertirse en sus padres. Inevitablemente, cada vez se parece más a ellos.
Malcom: de mal en peor se posicionó como el estreno de temporada más visto del año (hasta el momento). Superó los 8 millones de visualizaciones a nivel global en sus primeros tres días en Disney+.