La nueva miniserie de "Malcolm in the Middle" superó los 8 millones de visualizaciones en Disney+ en 3 días

Serie Malcom La serie original se transmitió desde el 2000 al 2006. Esta nueva edición llegó a las plataformas el 10 de abril. Imagen: Disney+.

De qué trata Malcom: de mal en peor

"Han pasado veinte años desde que nos despedimos de Malcolm y su familia, y en todo este tiempo no han aprendido absolutamente nada. Malcolm y su hija se ven arrastrados al caos familiar cuando Hal y Lois exigen su presencia para la fiesta de su 40 aniversario de boda", revela la sinopsis oficial.

Malcom: de mal en peor tiene cuatro episodios de unos 30 minutos cada uno. Retoma la vida de Malcom años después de los eventos originales. Ahora, adulto intenta mantener cierta estabilidad lejos de su familia, de hecho ya ha formado su propia familia, con su pareja e hija.

La tranquilidad se ve interrumpida cuando sus padres, Hal y Lois, lo obligan a regresar para celebrar su aniversario de casados. El reencuentro es el punto de partida para una nueva seguidilla de situaciones caóticas, donde resurgen los viejos conflictos familiares.

Malcom de mal en peor La familia se reúne para festejar el aniversario de Hal y Lois. Imagen: Disney+.

La dinámica disfuncional que caracterizó Malcom in the middle vuelve a posicionarse en el centro, pero con personajes mucho más adultos... aunque esto no significa que hayan cambiado. La serie juega con el contraste entre madurez, repetición de patrones, y muestra cómo Malcom intenta no convertirse en sus padres. Inevitablemente, cada vez se parece más a ellos.

Malcom: de mal en peor se posicionó como el estreno de temporada más visto del año (hasta el momento). Superó los 8 millones de visualizaciones a nivel global en sus primeros tres días en Disney+.

Tráiler de la miniserie