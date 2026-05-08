Guillermo Francella en Disney Plus: ¿Vale la pena ver "El Encargado" temporada 4?

francella edificio Guillermo Francella en la piel de Eliseo Basurto.

Facto 2: hay un desgaste innegable en la serie y el personaje que hace dudar sobre si vale la pena ver la cuarta temporada. ¿Hasta dónde llegará Eliseo? ¿Cuán creíble es, por ejemplo, que el Presidente de la Nación siga a pie juntillas sus consejos para gobernar Argentina o se reúna con él en una triste terraza de edificio?.

Sin embargo, si el espectador se permite estas licencias, descubrirá que no es más que una excusa de los guionistas para mostrar cómo funciona esta Argentina disfuncional, con personajes tan bizarros como descriptivos: diputados, sindicalistas, viudas, milicos rancios, profesionales enroscados como el abogado Zambrano -Gabriel Goity, que tendrá su propia serie- y todo el medio pelo argentino necesario para cerrar un cocoliche que, a fin de cuentas, entretiene, pero de manera poco prolija, con caprichosos cameos de personajes que poco aportan a la historia.

Facto 3: Francella saca a relucir su profesionalismo como actor para mostrar a un Eliseo débil, pero cada vez más psicópata que una vez más conseguirá su objetivo. Es un placer ver la ductilidad del artista para cumplir con las exigencias del guion.

Facto 4: la cuarta temporada detona todo el mundo de Eliseo y resetea la serie. Que el encargado del edificio finja una enfermedad y su propia muerte, lo que conlleva a que todos se vayan del edificio, menos Zambrano, abre la posibilidad a que el portero comience de nuevo (buscando pareja en aplicaciones de citas), con nuevos personajes y la posibilidad de aire fresco para la quinta temporada.

Serie Peli Encargado 3.jpg ¿Cuánto más soportará Eliseo, el personaje de El Encargado?

¿Vale la pena ver la cuarta temporada de El Encargado?

La respuesta es sí. No será un sí rotundo, pero sí. Teniendo en cuenta que la serie tiene algunas debilidades, pero no le falta calidad visual, cameos que sorprenden, buenas actuaciones y un ácido humor que logra escenas memorables y memeables (para hacer memes) casi a la altura de clásicas producciones argentinas, hay que ver la cuarta y esperar la quinta.

El Encargado: sinopsis

La serie narra las aventuras de Eliseo Basurto, el encargado de un edificio de clase alta en Buenos Aires que, bajo una apariencia servicial y obsecuente, oculta un talento excepcional para la manipulación. El portero aprovecha su posición estratégica, Eliseo hace uso y abuso de su poder de vigilancia para entrometerse en la vida de los habitantes del inmueble, manejando los hilos de un ecosistema que conoce a la perfección para beneficio propio.

Tráiler de El Encargado

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Elenco de El Encargado