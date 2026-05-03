La película turca del momento combina romance y alta cocina

El largometraje se desarrolla en una noche que estará llena de desafíos personales y profesionales. También será una de las noches más concurridas en su restaurante.

En la pantalla podemos ver a un chef junto con el resto de cocineros, entre las que se encuentra Öykü Karayel, una de las cocineras del local.

La noche comienza a torcerse cuando, durante el servicio, Sina se encuentra con falta de ingredientes. Esto le perjudicará a la hora de elaborar los complicados platos de la carta y el menú.

También se ven tensiones con el personal y una inesperada inspección.

La trama es aún más intensa entre los fogones, cuando el antiguo mentor de Sina, el chef Renzo, aparece por sorpresa por el concurrido restaurante.

Disney Plus: de qué trata la película Umami

El chef Sina Bora (Burak Deniz) vive una noche inusual, en la que no solo tiene que encargarse de dirigir un exclusivo restaurante de lujo en Estambul, sino que también se enfrenta a diversos problemas personales que complican aún más su situación.

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Mientras coordina la alta cocina y mantiene el ritmo frenético de un restaurante de alto nivel, sus propios dilemas emocionales y conflictos privados surgen de manera inesperada, desafiando su capacidad para equilibrar su vida profesional con su vida personal.

Esta noche se convierte en una prueba decisiva para Sina, quien deberá tomar decisiones cruciales que afectarán tanto su carrera como sus relaciones personales.

Disney Plus: reparto de la película Umami

Burak Deniz

Öykü Karayel

Ulvi Kahyaolu

Arya Su Altioklar

Onur Ünsal

Tráiler de la película Umami