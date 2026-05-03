Netflix tiene la grandiosa serie española que supera a La Casa de Papel

Berlín es el líder de una banda anterior a la que ya todo el mundo conoce. Con ella emprenderá un atraco en París.

En sus días de gloria, Berlín y una banda de ladrones se reunieron en París para ejecutar un ambicioso golpe: robar 44 millones de euros en joyas en una noche. Spin-off de La Casa de Papel centrado en el personaje de Berlín.

Netflix: de qué trata la serie La Casa de Papel: Berlín

La serie Berlín es una precuela de La Casa de Papel que explora los orígenes de este personaje. Este drama de suspense y acción comienza tiempo atrás, de vuelta a sus años de gloria, cuando Berlín decide reunir una banda de experimentados ladrones de guante blanco.

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El grupo se encontrará en París. Allí planearán uno de sus robos más ambiciosos de la historia: pretenden robar la casa de subastas más importante de todo París.

Será entonces cuando se sumergirán en una aventura llena de peligros, lujo, e incluso romance y sensualidad.

Su objetivo: llevar a cabo un robo que han calculado al más mínimo detalle, eso sí, un buen plan siempre debe incluir una pequeña dosis de diversión.

Netflix: reparto de la serie La Casa de Papel: Berlín

Berlín - Pedro Alonso

Kelia - Michelle Jenner

Damián - Tristán Ulloa

Cameron - Begoña Vargas

Tráiler de la serie La Casa de Papel: Berlín

Embed - BERLÍN | Avance oficial | Netflix

Dónde ver la serie La Casa de Papel: Berlín, según la zona geográfica