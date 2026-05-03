Netflix tiene un catálogo plagado de series de primera calidad, como por ejemplo esta grandiosa producción española que supera La Casa de Papel, se trata de Berlín, el Spin-off de La Casa de Papel.
Netflix tiene la grandiosa serie española que supera a La Casa de Papel
Netflix tiene un catálogo plagado de series de primera calidad, como por ejemplo esta grandiosa producción española que supera La Casa de Papel
Atracos sin violencia y pistolas en situaciones humorísticas aligeran la precuela dedicada al personaje que interpreta Pedro Alonso.
Berlín es el líder de una banda anterior a la que ya todo el mundo conoce. Con ella emprenderá un atraco en París.
En sus días de gloria, Berlín y una banda de ladrones se reunieron en París para ejecutar un ambicioso golpe: robar 44 millones de euros en joyas en una noche. Spin-off de La Casa de Papel centrado en el personaje de Berlín.
Netflix: de qué trata la serie La Casa de Papel: Berlín
La serie Berlín es una precuela de La Casa de Papel que explora los orígenes de este personaje. Este drama de suspense y acción comienza tiempo atrás, de vuelta a sus años de gloria, cuando Berlín decide reunir una banda de experimentados ladrones de guante blanco.
El grupo se encontrará en París. Allí planearán uno de sus robos más ambiciosos de la historia: pretenden robar la casa de subastas más importante de todo París.
Será entonces cuando se sumergirán en una aventura llena de peligros, lujo, e incluso romance y sensualidad.
Su objetivo: llevar a cabo un robo que han calculado al más mínimo detalle, eso sí, un buen plan siempre debe incluir una pequeña dosis de diversión.
Netflix: reparto de la serie La Casa de Papel: Berlín
- Berlín - Pedro Alonso
- Kelia - Michelle Jenner
- Damián - Tristán Ulloa
- Cameron - Begoña Vargas
Tráiler de la serie La Casa de Papel: Berlín
Dónde ver la serie La Casa de Papel: Berlín, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie La Casa de Papel: Berlín se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie La Casa de Papel: Berlín se puede ver en Netflix.
- España: la serie La Casa de Papel: Berlín se puede ver en Netflix.