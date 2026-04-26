Netflix y José Coronado son furor con la cinta española más vista del mundo

A lo largo de su carrera, José Coronado ha construido toda una esencia en torno al drama, encarnando habitualmente a tipos duros en un contexto de cine criminal.

Santos Trinidad en No habrá paz para los malvados (2011), Rafael en La caja 507 (2002) o Tirso Abantos en la serie Entrevías (2022), todos ellos poseían esa mirada implacable que auguraba la violencia en cada movimiento o parpadeo.

Sin embargo y como toda estrella de nivel, José Coronado transformó su sobriedad interpretativa en un personaje divertidísimo para esta película: una comedia familiar que juega con los estereotipos de clases y esos clichés que tan bien funcionan dentro del séptimo arte hispano.

Netflix: de qué trata la película La familia perfecta

Lucía (Belén Rueda) es una mujer para la que llevar una vida modélica y tomar el control de su vida es lo más importante. Desde que se casó, ha centrado todos sus esfuerzos en el cuidado de su familia, hasta conseguir lo que para ella es una familia perfecta.

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Sin embargo, todo su mundo comienza a derrumbarse con la llegada de Sara (Carolina Yuste), la novia de su hijo; una chica joven con gran libertad y sin pelos en la lengua que tiene una familia muy diferente a lo que Lucía siempre soñó como familia política.

Ahora, Lucía deberá aceptar que la familia perfecta no era exactamente lo que ella pensaba.

Netflix: reparto de la película La familia perfecta

Belén Rueda como Lucía

José Coronado como Miguel

Gonzalo de Castro como Ernesto

Pepa Aniorte como Amparo

Carolina Yuste como Sara

Gonzalo Ramos como Pablo

Lalo Tenorio como Toni

Jesús Vidal como Don Custodio

María Hervás como Olmedo

Tráiler de la película La familia perfecta

Embed - LA FAMILIA PERFECTA - Tráiler Oficial (Universal Pictures) - HD

Netflix: dónde ver la película La familia perfeta, según la zona geográfica