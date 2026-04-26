El impacto de Netflix y José Coronado se hace sentir con la cinta española que se posiciona como la más vista del mundo, se trata de La familia perfecta.
Netflix y José Coronado son furor con la cinta española más vista del mundo
El impacto de Netflix y José Coronado se hace sentir con la cinta española que se posiciona como la más vista del mundo
La película española La familia perfecta es un choque de trenes entre clases socioculturales opuestas, causado por la piedrecita del amor. De moraleja algo previsible, está cargada de detalles de calidad y momentos hilarantes.
A lo largo de su carrera, José Coronado ha construido toda una esencia en torno al drama, encarnando habitualmente a tipos duros en un contexto de cine criminal.
Santos Trinidad en No habrá paz para los malvados (2011), Rafael en La caja 507 (2002) o Tirso Abantos en la serie Entrevías (2022), todos ellos poseían esa mirada implacable que auguraba la violencia en cada movimiento o parpadeo.
Sin embargo y como toda estrella de nivel, José Coronado transformó su sobriedad interpretativa en un personaje divertidísimo para esta película: una comedia familiar que juega con los estereotipos de clases y esos clichés que tan bien funcionan dentro del séptimo arte hispano.
Netflix: de qué trata la película La familia perfecta
Lucía (Belén Rueda) es una mujer para la que llevar una vida modélica y tomar el control de su vida es lo más importante. Desde que se casó, ha centrado todos sus esfuerzos en el cuidado de su familia, hasta conseguir lo que para ella es una familia perfecta.
Sin embargo, todo su mundo comienza a derrumbarse con la llegada de Sara (Carolina Yuste), la novia de su hijo; una chica joven con gran libertad y sin pelos en la lengua que tiene una familia muy diferente a lo que Lucía siempre soñó como familia política.
Ahora, Lucía deberá aceptar que la familia perfecta no era exactamente lo que ella pensaba.
Netflix: reparto de la película La familia perfecta
- Belén Rueda como Lucía
- José Coronado como Miguel
- Gonzalo de Castro como Ernesto
- Pepa Aniorte como Amparo
- Carolina Yuste como Sara
- Gonzalo Ramos como Pablo
- Lalo Tenorio como Toni
- Jesús Vidal como Don Custodio
- María Hervás como Olmedo
Tráiler de la película La familia perfecta
Netflix: dónde ver la película La familia perfeta, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La familia perfecta se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película La familia perfecta se puede ver en Netflix.
- España: la película La familia perfecta se puede ver en Netflix.