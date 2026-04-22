Netflix brilla con la multipremiada serie española de época

Madrid, año 1928. Las operadoras de la recién nacida Telefónica viven sus romances y envidias dentro de una empresa moderna, reflejo del cambio social de la época. Lidia, Marga, Ángeles y Carlota comienzan a trabajar como telefonistas en el edificio más moderno de toda la ciudad.

Para ellas empieza la lucha por una independencia que tanto su entorno como la sociedad de entonces les niega. Su amistad será clave para conseguir sus sueños y juntas irán descubriendo lo que significa la verdadera libertad.

Netflix: de qué trata la serie Las chicas del cable

Las Chicas del Cable, ambientada en los años 20 en la ciudad de Madrid, cuenta la historia de cuatro mujeres que proceden de distintos lugares del país. Estas mujeres llegan a la capital tras ser contratadas como operadoras de la centralita de la única compañía de telefonía que existe.

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En esta ciudad, rodeadas por un ambiente de progreso y modernidad, las protagonistas se ven envueltas en celos, envidia y traición, así como también por el éxito, la amistad y el amor en el camino que las llevará a cumplir sus sueños.

Lidia está acostumbrada a una vida de peligros y delitos, pero intentará cambiar todo eso entrando como operadora de una de las compañías telefónicas famosas del mundo. Ángeles es una chica que sufre de maltrato físico por parte de su marido.

Carlota intentará por todos los medios conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. Y Marga es una chica de pueblo que se muda a la capital de España para cumplir su sueño. Todas juntas se unirán y tratarán de resolver todos sus problemas.

Netflix: reparto de la serie Las chicas del cable

Ana Fernánde

Ana Polvorosa

Nadia de Santiago

Blanca Suárez

Dónde ver la serie Las chicas del cable, según la zona geográfica

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Tráiler de la serie Las chicas del cable