Netflix arrasa con la película turca que tiene acción, aventura y mucho romance

El reparto de Un ladrón romántico está encabezado por Esra Bilgic, quien interpreta a una guapa y astuta agente de la Unidad de Crímenes de Arte de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

Alin persigue a un ladrón que ha robado valiosos cuadros en museos de todo el mundo, consiguiendo burlar una altísima seguridad. Sin embargo, conoce el próximo movimiento de este misterioso hombre y espera capturarle.

La sorpresa de Alin es inmensa cuando descubre quién es el nombre que se esconde detrás del ladrón: Güney, interpretado por Birkan Sokullu. Y lo conoce muy bien.

El hombre no es otro que un empresario multimillonario con el que tuvo una relación y que desapareció justo cuando se iban a casar. Tras el shock inicial, la joven decide seguir adelante con la misión, aprovechando su pasada relación para ponerle una trampa.

A pesar de tener las cosas claras, los sentimientos de la astuta agente por su expareja complicarán la misión.

Netflix: de qué trata la película Un ladrón romántico

La historia de Un ladrón romántico se centra en una agente de la Interpol, quien descubre que un ladrón de arte que intenta escapar es su examante.Tras la revelación, prepara un intrincado plan para pillarlo con las manos en la masa.

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Netflix: reparto de la película Un ladrón romántico

Birkan Sokullu

Esra Bilgiç

Frat Tanis

Ushan Cakir

Osman Alkas

Nil Keser

Hakan Ummak

Tráiler de la película Un ladrón romántico

Embed - UN LADRON ROMANTICO | TRAILER ESPAÑOL | 14 Marzo/24 - NETFLIX

Dónde ver la película Un ladrón romántico, según la zona geográfica