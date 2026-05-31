Netflix no para de sorprender con sus mejores producciones, como esta película muy subida de tono sobre un amor prohibido, se trata de La amante de Lady Chatterley.
Netflix sorprende con la romántica película de época subidísima de tono
Netflix no para de sorprender con sus mejores producciones, como esta película muy subida de tono sobre un amor prohibido
La película protagonizada por Emma Corrin y Jack O’Connell sigue la historia de la aristócrata Lady Chatterley, quien para escapar de un matrimonio infeliz se entrega a un tórrido romance con el guardabosques de la mansión de campo de su marido.
En esta película ambientada en 1920, un romance prohibido se desarrolla a lo largo de 103 minutos.
Adaptación de la novela de D.H. Lawrence sobre una mujer que rompe con las formas y tradiciones de su tiempo cuando se desenamora de su marido y comienza una tórrida aventura con un hombre que trabaja en su finca inglesa.
Netflix: de qué trata la película El amante de Lady Chatterley
“Connie parecía tener asegurada una vida de riqueza y privilegio tras casarse con sir Clifford Chatterley y asumir el título de lady Chatterley, pero cuando su esposo regresa de la Primera Guerra Mundial con lesiones que le impiden caminar, su idílica unión se empieza a convertir en una prisión”, comienza la sinopsis oficial de Netflix.
Y completa: “Es entonces cuando Connie conoce a Oliver Mellors, el guarda de coto de la propiedad de la familia Chatterley, y sus encuentros amorosos culminan en su despertar sensual y sexual. A medida que el romance se vuelve la comidilla de los lugareños, Connie se enfrenta a una decisión que podrá cambiarle la vida: seguir a su corazón, o regresar con Clifford y cumplir con las expectativas que la sociedad eduardiana le impone”.
Netflix: reparto de la película El amante de Lady Chatterley
- Jack O’Connell
- Matthew Duckett
- Joely Richardson
- Ella Hunt
- Faye Marsay
- Eugene O’Hare
Tráiler de la película El amante de Lady Chatterley
Dónde se puede ver la película La amante de Lady Chatterley, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La amante de Lady Chatterley se puede ver en Netflix.
- España: la película La amante de Lady Chatterley se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película La amante de Lady Chatterley se puede ver en Netflix.