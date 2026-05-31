Netflix sorprende con la romántica película de época subidísima de tono

En esta película ambientada en 1920, un romance prohibido se desarrolla a lo largo de 103 minutos.

Adaptación de la novela de D.H. Lawrence sobre una mujer que rompe con las formas y tradiciones de su tiempo cuando se desenamora de su marido y comienza una tórrida aventura con un hombre que trabaja en su finca inglesa.

Netflix: de qué trata la película El amante de Lady Chatterley

“Connie parecía tener asegurada una vida de riqueza y privilegio tras casarse con sir Clifford Chatterley y asumir el título de lady Chatterley, pero cuando su esposo regresa de la Primera Guerra Mundial con lesiones que le impiden caminar, su idílica unión se empieza a convertir en una prisión”, comienza la sinopsis oficial de Netflix.

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Y completa: “Es entonces cuando Connie conoce a Oliver Mellors, el guarda de coto de la propiedad de la familia Chatterley, y sus encuentros amorosos culminan en su despertar sensual y sexual. A medida que el romance se vuelve la comidilla de los lugareños, Connie se enfrenta a una decisión que podrá cambiarle la vida: seguir a su corazón, o regresar con Clifford y cumplir con las expectativas que la sociedad eduardiana le impone”.

Netflix: reparto de la película El amante de Lady Chatterley

Jack O’Connell

Matthew Duckett

Joely Richardson

Ella Hunt

Faye Marsay

Eugene O’Hare

Tráiler de la película El amante de Lady Chatterley

Embed - El amante de lady Chatterley | Tráiler oficial | Netflix

Dónde se puede ver la película La amante de Lady Chatterley, según la zona geográfica