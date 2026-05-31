A lo largo de la saga de películas de Harry Potter, existieron dos personajes que no aparecieron mucho tiempo en pantalla pero que se ganaron el cariño de todos los fanáticos: James y Lily Potter, los padres del niño mago.
Cómo se ven hoy los padres de Harry Potter: Lily y James
Los actores que hicieron de los padres de Harry Potter (Lily y James) reaparecieron juntos en un evento
Estos personajes fueron interpretados en sus versiones adultas por Geraldine Somerville y Adrian Rawlins, y recientemente se volvieron tendencia tras aparecer como invitados en una Comic Con de República Checa.
¿Cómo se ven hoy los actores que hicieron de Lily y James Potter?
Como mencionamos previamente, Lily Potter fue interpretada principalmente por Geraldine Somerville a lo largo de la saga (en flashbacks, fotografías y recuerdos).
Una versión más joven de Lily aparece brevemente en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte 2, interpretada por Ellie Darcey-Alden.
En cuanto a James Potter, este personaje fue interpretado principalmente por Adrian Rawlins en las películas. Un James más joven también aparece en La Orden del Fénix, interpretado por Robbie Jarvis.
En los libros escritos por J.K. Rowling, James y Lily murieron a los 21 años, asesinados por Voldemort en 1981. Este siempre ha sido un punto clave en la historia: los padres de Harry apenas habían terminado sus estudios, prácticamente eran niños criando a un bebé.
Pero en las películas, Rawlins y Somerville tenían entre 35 y 40 años cuando interpretaron los papeles, y parecían incluso mayores en pantalla.
¿Quiénes interpretarán a los padres de Harry Potter en la serie de HBO Max?
En diciembre de este año, HBO Max estrenará la primera temporada de la serie de Harry Potter, y si bien ya se ha conocido el trailer, algunas imágenes y a los actores del proyecto, algunos personajes todavía no han sido confirmados.
Esto ocurre con los padres de Harry Potter, ya que no se sabe qué actores se pondrán en la piel de Lily y James. Se espera que, a medida que avancen las temporada, se confirme esta información, ya que los personajes comenzarán a aparecer en la historia a modo de flashbacks.