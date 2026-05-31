Cómo se ven hoy los padres de Harry Potter: Lily y James

Embed - Comic Con Czech Republic on Instagram: " Potterovi dorazili na nedlní For the Love of Fantasy! U jste se s nimi setkali? 23. – 24. 5. 2026 PVA EXPO PRAHA Ke vstupenkám tudy bit.ly/ftlofantasycz-tickets The Potters have arrived for Sunday at For the Love of Fantasy! Have you met them yet? 23. – 24. 5. 2026 PVA EXPO PRAHA Tickets this way bit.ly/ftlofantasycz-tickets #fortheloveoffantasycz #praha" View this post on Instagram

Una versión más joven de Lily aparece brevemente en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte 2, interpretada por Ellie Darcey-Alden.

En cuanto a James Potter, este personaje fue interpretado principalmente por Adrian Rawlins en las películas. Un James más joven también aparece en La Orden del Fénix, interpretado por Robbie Jarvis.

Embed - Harry Potter | Top 10 Family Moments

En los libros escritos por J.K. Rowling, James y Lily murieron a los 21 años, asesinados por Voldemort en 1981. Este siempre ha sido un punto clave en la historia: los padres de Harry apenas habían terminado sus estudios, prácticamente eran niños criando a un bebé.

Pero en las películas, Rawlins y Somerville tenían entre 35 y 40 años cuando interpretaron los papeles, y parecían incluso mayores en pantalla.

¿Quiénes interpretarán a los padres de Harry Potter en la serie de HBO Max?

En diciembre de este año, HBO Max estrenará la primera temporada de la serie de Harry Potter, y si bien ya se ha conocido el trailer, algunas imágenes y a los actores del proyecto, algunos personajes todavía no han sido confirmados.

Esto ocurre con los padres de Harry Potter, ya que no se sabe qué actores se pondrán en la piel de Lily y James. Se espera que, a medida que avancen las temporada, se confirme esta información, ya que los personajes comenzarán a aparecer en la historia a modo de flashbacks.