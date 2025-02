Estrella de Harry Potter vivió un momento bochornoso: "Señora, por favor, pare. Hay niños por todas partes".

La situación incómoda que vivió en The Wizarding World of Harry Potter

En una entrevista reciente con The Telegraph, Isaacs compartió la historia que vivió en el parque temático The Wizarding World of Harry Potter en Universal Orlando. Todo el elenco había estado bajo un calor abrasador firmando autógrafos y tomándose selfies, cuando una mujer le pidió al actor que le firmara los pechos.

Una mujer parada allí me dijo: "¿Me firmarías los pechos?" y se abrió la camisa de un tirón. Le dije: "Señora, por favor, pare. Hay niños por todas partes". Ella dijo: "Tengo ocho hijos". Dije: "Bueno, ¿qué dirían?" Estaban de pie junto a ella y le decían: "¡Fírmalos, fírmalos!".

actor.jpg Isaacs dio una entrevista a The Telegraph.

Por otro lado, Isaacs contó que le pasaron cosas peores e incluso algunos fans lo llegaron a acosar. "Meros acosadores. Casos judiciales y gente arrastrada fuera de mi casa por la policía y los perros. Cuando vi "Bebé Reno", pensé: "Debería haberlo escrito yo primero".