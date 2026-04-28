Acusaron por intento de asesinato al sospechoso del tiroteo en el acto de Trump en Estados Unidos

Cómo ocurrió el tiroteo durante la cena de corresponsales

El sospechoso fue detenido poco después de que se escucharan los disparos durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, celebrada en el hotel Washington Hilton. En el evento se encontraban Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance y otros funcionarios, quienes fueron evacuados.

Allen fue trasladado a un hospital para una evaluación y luego quedó bajo custodia policial.

Según las autoridades, era huésped del hotel donde se realizaba la gala y estaba armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos.

Imagen del sospechoso acusado este lunes de intentar matar a Trump. Imagen del sospechoso acusado este lunes de intentar matar a Trump.

El recorrido previo y el momento del ataque

El fiscal general interino Todd Blanche explicó que, según la investigación, Allen viajó en tren desde Los Ángeles hasta Chicago el 21 de abril y llegó a Washington el viernes 24, donde se hospedó en el hotel alrededor de las tres de la tarde.

Durante la gala del sábado, el sospechoso se acercó a uno de los controles de seguridad y lo atravesó corriendo mientras sostenía un arma larga. En ese momento, miembros del Servicio Secreto escucharon los disparos.

Uno de los agentes fue alcanzado en el pecho, pero el chaleco antibalas evitó consecuencias mayores. El oficial fue atendido y dado de alta.

Blanche subrayó que el presunto atacante fue reducido a un piso de distancia del presidente, con cientos de agentes entre él y Trump, y remarcó: “Las fuerzas del orden no fallaron”.

La acusación y el posible “manifiesto”

La fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, afirmó que se trató de “un intento de asesinato del presidente de los Estados Unidos” y sostuvo que el sospechoso tenía la intención de atacar a miembros de alto rango del gobierno.

Pirro también se refirió a un documento que habría sido escrito por Allen, en el que, según indicó, el acusado expresaba que no dudaría en enfrentarse a cualquiera que se interpusiera entre él y el presidente. Adelantó que podrían sumarse más cargos a medida que avance la investigación.

Las declaraciones de Trump y la Casa Blanca

En una entrevista posterior, Trump aseguró que el sospechoso actuó motivado por un “odio profundo” hacia los cristianos, basándose en un documento hallado en su computadora.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, cuestionó a quienes califican a Trump de fascista o lo comparan con Hitler, y sostuvo que ese tipo de discursos “alimentan la violencia contra él”.

Quién es el sospechoso

Allen, de 31 años, residía en Torrance, California. Según su perfil profesional, se describe como ingeniero mecánico, desarrollador de videojuegos y profesor.

Desde 2020 trabajó a tiempo parcial en una empresa de tutorías en Torrance y fue nombrado “profesor del mes” en diciembre de 2024.

Cole Thomas Allen Cole Thomas Allen

Registros públicos indican que no tenía afiliación partidaria registrada. Sin embargo, en octubre de 2024 realizó una donación de 25 dólares a una plataforma vinculada a la campaña presidencial de Kamala Harris.

Según su formación académica, estudió en el Instituto Tecnológico de California, donde se graduó en 2017, y posteriormente obtuvo una maestría en ciencias de la computación en 2025.

Las autoridades indicaron que la investigación continúa y no descartan que se presenten nuevos cargos en los próximos días.

El caso se mantiene bajo análisis mientras avanzan las actuaciones judiciales.