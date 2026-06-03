Tiroteo y persecución en Godoy Cruz: atacaron una casa a balazos y cayeron dos sospechosos con armas

detenido por tiroteo 1 Uno de los detenidos tras la balacera. Foto: Ministerio de Seguridad

Dos sospechosos se escondieron en una distribuidora

Minutos después, un móvil de la Comisaría 50 interceptó a una de las víctimas en las inmediaciones de calle El Carrizal y San Vicente. El joven señaló a un sospechoso apostado en la vereda que vestía buzo gris y pantalón negro. Al percatarse de la presencia policial, el sujeto intentó eludir el control ingresando a la distribuidora "JYJ".

Con la autorización de la propietaria, los uniformados ingresaron al comercio y requisaron el baño, del cual acababa de salir el sospechoso de 26 años, oriundo de Las Heras. En el interior del sanitario, personal de Motorizada y de la Comisaría 50 hallaron un arsenal: una pistola Bersa Thunder calibre 380 plateada con cargador colocado en el tacho de basura, y un revólver Pasper calibre 22 corto con dos cartuchos y cuatro vainas servidas escondido en la mochila del inodoro, junto a una manopla metálica.

detenido por tiroteo 2 El otro de los detenidos, en el móvil policial. Foto: Ministerio de Seguridad

El joven se resistió al arresto, por lo que los agentes debieron utilizar la fuerza pública para reducirlo. En la vereda también fue aprehendido otro hombre de 33 años, señalado por las víctimas como partícipe del hecho.

Posteriormente, personal de la Unidad de Ciclomotores localizó el Renault Megane (dominio EXY 481) abandonado y con las luces encendidas en calle Río Tercero al 1571. En su interior se incautó una réplica de arma de fuego.

En tanto, Policía Científica trabajó en la vivienda atacada, donde logró levantar una vaina servida calibre 380 y dos plomos calibre 22, evidencia que coincide con el armamento secuestrado.

El caso quedó a cargo del ayudante fiscal de la Oficina Fiscal correspondiente, Nicolás Souto, quien dispuso el traslado de los detenidos a la sede judicial de la Oficina de Medidas de Sucesos de Tránsito (Estrada), el secuestro de las armas y del rodado -derivado a la Comisaría 7-, y ordenó realizar el correspondiente peritaje de guantelete de parafina (barrido electrónico).