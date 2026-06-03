Un violento episodio sacudió la tranquilidad de Godoy Cruz este miércoles por la tarde, cuando una casa fue blanco de un ataque armado. Tras una persecución, la Policía logró detener a dos sospechosos y secuestraron dos armas de fuego ocultas en el baño de un local comercial, además de un auto y una réplica.
Tiroteo y persecución en Godoy Cruz: atacaron una casa a balazos y cayeron dos sospechosos con armas
Cuatro delincuentes balearon una propiedad en Godoy Cruz donde había dos adolescentes y dos adultos. Huyeron y dos ellos se escondieron en un comercio
El hecho comenzó alrededor de las 14 en una propiedad ubicada en calle Ciudad de Viedma al 1551. Según fuentes policiales, un grupo de cuatro hombres irrumpió en el lugar y, sin mediar palabra, comenzó a efectuar reiterados disparos contra los moradores, entre los que se encontraban dos menores de 17 años y dos adultos. Ninguna de las víctimas resultó herida.
Una testigo relató que, tras la balacera, los agresores escaparon hacia el sur a bordo de un Renault Megane gris.
Dos sospechosos se escondieron en una distribuidora
Minutos después, un móvil de la Comisaría 50 interceptó a una de las víctimas en las inmediaciones de calle El Carrizal y San Vicente. El joven señaló a un sospechoso apostado en la vereda que vestía buzo gris y pantalón negro. Al percatarse de la presencia policial, el sujeto intentó eludir el control ingresando a la distribuidora "JYJ".
Con la autorización de la propietaria, los uniformados ingresaron al comercio y requisaron el baño, del cual acababa de salir el sospechoso de 26 años, oriundo de Las Heras. En el interior del sanitario, personal de Motorizada y de la Comisaría 50 hallaron un arsenal: una pistola Bersa Thunder calibre 380 plateada con cargador colocado en el tacho de basura, y un revólver Pasper calibre 22 corto con dos cartuchos y cuatro vainas servidas escondido en la mochila del inodoro, junto a una manopla metálica.
El joven se resistió al arresto, por lo que los agentes debieron utilizar la fuerza pública para reducirlo. En la vereda también fue aprehendido otro hombre de 33 años, señalado por las víctimas como partícipe del hecho.
Posteriormente, personal de la Unidad de Ciclomotores localizó el Renault Megane (dominio EXY 481) abandonado y con las luces encendidas en calle Río Tercero al 1571. En su interior se incautó una réplica de arma de fuego.
En tanto, Policía Científica trabajó en la vivienda atacada, donde logró levantar una vaina servida calibre 380 y dos plomos calibre 22, evidencia que coincide con el armamento secuestrado.
El caso quedó a cargo del ayudante fiscal de la Oficina Fiscal correspondiente, Nicolás Souto, quien dispuso el traslado de los detenidos a la sede judicial de la Oficina de Medidas de Sucesos de Tránsito (Estrada), el secuestro de las armas y del rodado -derivado a la Comisaría 7-, y ordenó realizar el correspondiente peritaje de guantelete de parafina (barrido electrónico).