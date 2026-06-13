Inauguran el gasoducto de San Rafael, tras años de demoras y conflictos políticos

Andrea Fichetti Obras Públicas San Rafael Andrea Fichetti, secretaria de Obras Públicas de San Rafael, anunció la inauguración del gasoducto. Foto: Prensa de San Rafael

El gasoducto 18 meses frenado por falta de fondos

El gasoducto del Sur mendocino es una de las obras de infraestructura energética más importantes ejecutadas en los últimos años en la región. Su objetivo es ampliar el transporte de gas natural hacia San Rafael y General Alvear, dos departamentos que durante años vieron limitada la posibilidad de sumar nuevos usuarios debido a la falta de capacidad del sistema.

A fines de 2023, cuando los trabajos ya estaban avanzados en aproximadamente un 90%, la obra quedó paralizada tras la interrupción de los envíos de fondos nacionales. La situación obligó a la Municipalidad de San Rafael a iniciar una acción judicial para reclamar los recursos adeudados y garantizar la continuidad del proyecto.

La estrategia dio resultado. Tras fallos favorables en la Justicia Federal, el municipio alcanzó un acuerdo con la Nación mediante el cual se comprometió el pago de unos $5.200 millones para saldar deudas pendientes vinculadas a la ejecución de la obra. Ese desembolso permitió retomar los trabajos y avanzar hacia la etapa final.

Sin embargo, la resolución del conflicto con el Gobierno nacional no terminó con las discusiones. A medida que se acercaba la finalización de la obra, surgieron diferencias sobre cómo financiar los montos que todavía faltaban para completar el proyecto.

La disputa política que acompañó el tramo final del gasoducto

Gasoducto de San Rafael 2 El gasoducto vino a poner fin a la falta de gas natural de buena parte del municipio. Foto: Prensa de San Rafael

La etapa final del gasoducto estuvo acompañada por un fuerte cruce político entre el intendente de San Rafael, Omar Félix, y el gobernador Alfredo Cornejo.

La discusión giró principalmente en torno a quién debía aportar los recursos necesarios para concluir los trabajos y cuál sería el destino de esos fondos. Mientras desde el municipio sostenían que habían logrado destrabar el financiamiento nacional y avanzaban en la terminación de la obra, desde la Provincia planteaban alternativas para completar los montos faltantes.

Las diferencias se profundizaron cuando surgieron propuestas para utilizar parte de los recursos en futuras extensiones de la red hacia otras zonas del departamento. El debate se trasladó rápidamente al plano político y derivó en acusaciones cruzadas entre ambas administraciones.

El conflicto también alcanzó a General Alvear. Desde San Rafael se reclamó un aporte económico proporcional al beneficio que recibirá ese departamento con el nuevo sistema, una discusión que generó tensiones entre ambos municipios y sumó un nuevo capítulo a una obra que ya acumulaba múltiples controversias.

Qué cambia con la puesta en marcha del gasoducto

Más allá de las disputas políticas, la inauguración marcará un hito para el sur mendocino. La nueva infraestructura permitirá recuperar la factibilidad de gas natural después de años de restricciones y abrirá la posibilidad de incorporar miles de nuevos usuarios a la red.

La obra incluye unos 50 kilómetros de cañerías, además de estaciones, válvulas e instalaciones complementarias necesarias para incrementar el caudal de gas disponible en la región.

La secretaria de Obras Públicas del municipio destacó que el proyecto permitirá mejorar la calidad de vida de los vecinos y reducir costos energéticos para hogares, comercios e industrias. También señaló que la ampliación del sistema puede favorecer nuevas inversiones y generar condiciones para el crecimiento económico de la zona.

Con la inauguración del gasoducto prevista para este miércoles, el sur mendocino cerrará uno de los capítulos más complejos de los últimos años en materia de infraestructura en la provincia.