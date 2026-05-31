Sydney Sweeney: ¿es buena actriz o solo sirve para hacer personajes sexualizados?

La preocupación apunta a que la actriz, de 28 años, quede encasillada para siempre en personajes sexualizados y que el desnudo se convierta en “su marca distintiva” en lugar de responder a decisiones interpretativas.

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En concreto, durante las últimas dos temporadas de "Euphoria", el personaje de Cassie es el de la típica "rubia tonta" que consigue lo que quiere por su cuerpo. Además, hay que mencionar que Sweeney ha aparecido en la última entrega de esta serie prácticamente desnuda en el 90% de sus escenas. En lo personal fue muy difícil ver a la actriz haciendo de creadora de contenido para Only Fans donde se disfraza de perrito o donde lo único que haces es mostrar la cola ante la cámara.

Sobre todo si tenemos en cuenta que el comentario posterior en redes sociales siempre era negativo hacia la actriz. Al público actual no le gusta ver eso en pantalla, y en cierta forma generaba incomodidad al momento de sentarse a ver el final de una serie que supo ser un éxito. ¿El problema acá es culpa del creador de la serie o de Sydney Sweeney y su representante por haber aceptado esto?

Dave Quast, experto en gestión de crisis y reputación, dijo a Fox News que la serie de HBO ayudó a posicionar a Sweeney como una intérprete sin límites.

"El problema es cuando se convierte en la taquigrafía dominante para el actor. El desafío para Sweeney no es haber interpretado papeles sexualizados. El desafío es asegurarse de que esos papeles sigan leyéndose como decisiones del personaje, no como la propuesta de marca completa", afirmó Quast.

Embed - Sydney Sweeney on Instagram: "four days late on the post, four years late on the premiere… timing has never been our thing see you tomorrow!" View this post on Instagram

Algunas creadoras de contenido de Only Fans calificaron la representación de Sweeney como inexacta e irresponsable, y aseguraron que refuerza estereotipos que ya les resultan difíciles de combatir.

"Hay tanto que le hacen hacer a Cassie que ni siquiera está permitido en OnlyFans, y eso solo ya es frustrante. Las procesadoras de tarjetas de crédito tienen reglas muy estrictas que debes cumplir, y esas reglas son cada vez más rigurosas", dijo Sydney Leathers, creadora de contenido en la plataforma desde 2017.

Volviendo al tema de la carrera de Sweeney. Los críticos aseguran que uno de los proyectos más exitosos de la actriz fue la comedia romántica "Anyone but You", pero después de eso solo vinieron películas de baja calidad y que incluso fueron destrozadas por la crítica como "Madame Web", "Immaculate" (donde hace de monja) o la reciente "Christy".

Sumado a esto, debo mencionar que a nivel sentimental, Sweeney está en pareja con Scooter Braun, ex representante musical de Taylor Swift con quien la cantante tuvo que ir a juicio ya que el joven le "robó" los derechos de su música. Básicamente podemos decir que se trata de uno de los hombres más odiados de Hollywood, y esto tampoco ayuda a limpiar la imagen de Sweeney.

¿Qué ocurrirá con la carrera de Sweeney en el futuro?, ¿Logrará realizar algún papel que no sea sexualizado y donde realemente demuestre que es una gran actriz?