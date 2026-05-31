Christian Bale arrasa con la flamante película que mezcla terror y romance

Tras una caída por unas escaleras, la protagonista es revivida y se decide entonces a seguir una vida del lado del crimen junto a su novio a lo Bonnie & Clyde.

La trama original alargaba la historia que se contaba en la novela Frankenstein o el moderno Prometeo, de Mary Shelley, pero aquí eso quedará muy lejos.

Ambientada en los años 20 del pasado siglo, el guion gira en torno al mundo de la mafia en la ciudad de Nueva York.

HBO Max: de qué trata la película La Novia

En el Chicago de los años 30, Frankenstein pide ayuda a la Dra. Euphronius para crear una compañera. Dan vida a una mujer asesinada como la Novia, lo que desencadena un romance, el interés de la policía y un cambio social radical. Remake de La novia de Frankenstein.

novia

La actriz irlandesa Jessie Buckley, quien ganó recientemente un Golden Globe, interpreta a Ida. En el Chicago de los años 30, Ida es una mujer vinculada al submundo criminal que muere trágicamente.

Tras ser resucitada, se convierte en La Novia, un ser que, poseído por el espíritu de Mary Shelley, inicia una violenta y elocuente liberación contra el patriarcado.

Su actuación es descrita como una explosión de energía que combina el acento británico con una fuerza arrolladora.

HBO Max: reparto de la película La Novia

Jessie Buckley como la novia del monstruo (Ida)

Christian Bale como el monstruo de Frankenstein (Frank)

Penélope Cruz como Myrna

Peter Sarsgaard como detective

Annette Bening como la Dra. Euphronious

Jake Gyllenhaal como Ronnie Reed

Tráiler de la película La Novia