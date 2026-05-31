HBO Max acaba de lanzar la película con Christian Bale que mezcla terror y romance sobre un clásico de la literatura, se trata de La Novia.
Christian Bale arrasa con la flamante película que mezcla terror y romance
HBO Max acaba de lanzar la película con Christian Bale que mezcla terror y romance sobre un clásico de la literatura
Esto es una revisión del clásico de terror de 1935 que entonces protagonizó Boris Karloff, pero no una al uso. Más allá del remake, Maggie Gyllenhaal se atreve a interpretar esta obra en clave de cine de acción que va mucho más allá del terror de la original.
Tras una caída por unas escaleras, la protagonista es revivida y se decide entonces a seguir una vida del lado del crimen junto a su novio a lo Bonnie & Clyde.
La trama original alargaba la historia que se contaba en la novela Frankenstein o el moderno Prometeo, de Mary Shelley, pero aquí eso quedará muy lejos.
Ambientada en los años 20 del pasado siglo, el guion gira en torno al mundo de la mafia en la ciudad de Nueva York.
HBO Max: de qué trata la película La Novia
En el Chicago de los años 30, Frankenstein pide ayuda a la Dra. Euphronius para crear una compañera. Dan vida a una mujer asesinada como la Novia, lo que desencadena un romance, el interés de la policía y un cambio social radical. Remake de La novia de Frankenstein.
La actriz irlandesa Jessie Buckley, quien ganó recientemente un Golden Globe, interpreta a Ida. En el Chicago de los años 30, Ida es una mujer vinculada al submundo criminal que muere trágicamente.
Tras ser resucitada, se convierte en La Novia, un ser que, poseído por el espíritu de Mary Shelley, inicia una violenta y elocuente liberación contra el patriarcado.
Su actuación es descrita como una explosión de energía que combina el acento británico con una fuerza arrolladora.
HBO Max: reparto de la película La Novia
- Jessie Buckley como la novia del monstruo (Ida)
- Christian Bale como el monstruo de Frankenstein (Frank)
- Penélope Cruz como Myrna
- Peter Sarsgaard como detective
- Annette Bening como la Dra. Euphronious
- Jake Gyllenhaal como Ronnie Reed