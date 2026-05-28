HBO Max tiene tres súper series muy premiadas que quedaron en la historia

HBO Max: de qué trata la serie The Office

The Office sigue el día a día en la vida de unos excéntricos trabajadores de la empresa Dunder Mifflin, de forma fresca y divertida, y con apariencia de pseudo-documental.

Adaptación por parte de Grez Daniela de la serie británica del mismo nombre, The Office parodia la cultura americana a través de las vivencias de sus protagonistas.

El serio pero despistadísimo director Michael Scott se considera un magnífico jefe y mentor, pero realmente inspira más críticas y risas a sus empleados que respeto. Ryan Howard es un becario recién llegado y a través de cuyos ojos conoceremos a los distintos trabajadores de Dunder Mifflin.

Premios Emmy: 5.

HBO Max: reparto de la serie The Office

Steve Carell

Jenna Fischer

John Krasinski

Leslie David Baker

Brian Baumgartner

Angela Kinsey

Traíler de la serie The Office

Embed - La pirámide | The Office Latinoamérica

HBO Max: de qué trata la serie Hacks

Hacks es una serie comedia que sigue la historia de Deborah Vance, una cómica de Las Vegas cuya audiencia ha tenido días mejores cuando era más joven.

Pero cuando ve amenazado su trabajo y su ego, accede a regañadientes a reunirse con una joven escritora de Los Ángeles para mejorar sus monólogos.

Aunque ella tampoco está muy entusiasmada con esta reunión, ya que Vance cree que no es nadie importante en este mundo.

Premios Emmy: 12.

HBO Max: reparto de la serie Hacks

Jean Smart

Hannah Einbinder

Carl Clemons-Hopkins

Paul W. Downs

Megan Stalter

Tráiler de la serie Hacks

Embed - Hacks Season 1 Trailer | Rotten Tomatoes TV

HBO Max: de qué trata la serie Veep

La serie Veep sigue los intentos de Meyer y su equipo por dejar un legado duradero y no doblegarse ante las presiones y juegos políticos que caracterizan a Washington.Jula Louis-Dreyfus es una experta en comedia televisiva donde las haya.

Premios Emmy: 9.

HBO Max: reparto de la serie Veep

Julia Louis-Dreyfus

Tony Hale

Anna Chlumsky

Reid Scott

Timothy Simons

Tráiler de la serie Veep