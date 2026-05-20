Un irreconocible Johnny Deep la rompe con un papel descomunal en una película de culto

Dirigida por Scott Cooper y protagonizada por un irreconocible Johnny Depp nos llegan las primeras imágenes de Black Mass un thriller policiaco basado en la historia real de gangster del sur de Boston, Whitey Bulger, que también trabajo como informador para FBI.

Fue uno de los gangsters más violentos y en 1994 huyó de Boston sin dejar rastro, pasando a formar parte de las lista de los 10 fugitivos más buscados. En 2011 fue localizado en Santa Mónica, y arrestado. Es hermano de Billy Bulger, ex presidente del Senado de Massachusetts.

Lo primero que llama la atención de estas primeras imágenes es la caracterización de Johnny Depp, aparte de que parece que el actor ha recuperado la cordura y podríamos estar ante una interpretación notable.

En esta pieza destaca el montaje de una escena donde vemos con Bulger se empieza alterar al mismo tiempo que solapan imágenes del resto del metraje, algo que resulta muy atrayente para tener una idea de cómo va a ser la película.

HBO Max: de qué trata la película Black Mass

La película narra la verdadera historia de Whitey Bulger, el criminal más violento e infame en la historia de Boston y también uno de los más buscados por el FBI.

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Tráfico de armas, extorsión, chantaje, intimidación, el mercado de la droga e incluso los tratos con el IRA, eran algunos de los asuntos de los que se encargaba de forma implacable esta banda de gánsters.

Lo más llamativo de todo es que Bulger se convierte en informante del FBI para acabar con una familia de la mafia a la que acabó invadiendo su territorio.

La alianza entre el capo de la mafia y el agente del FBI provocará una espiral de violencia, que permitirá a Bulger escapar del ámbito de la ley y consolidar su poder como uno de las más implacables gángsteres de la historia de Boston.

HBO Max: reparto de la película Black Mass

Johnny Depp

Dakota Johnsson

Benedict Cumberbatch

Joel Edgerton

Juno Temple

Corey Stoll

Kevin bacon

Adam Scott

Jesse Plemons

Tráiler de la película Black Mass