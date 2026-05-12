Leonardo Sbaraglia te dejará pensando con una cinta cargada de sentimentalismo

"Todos estamos tratando de entendernos todo el tiempo", dice Santi cuando promedia el desarrollo de Errante corazón. El problema para Santi es que no parece saber muy bien qué quiere ni mucho menos entiende por qué hace lo que hace.

La rutina de Santi es una sucesión de escenas de autodestrucción física y emocional, de batallar con lo que tenga a mano contra los efectos de la soledad y una crisis que lo tiene, como dice varias veces, al borde del abismo.

HBO Max: de qué trata la película Errante corazón

Leonardo Sbaraglia encarna a Santiago, un padre separado que debe hacerse cargo de su hija (Miranda de la Serna, hija de los grandes actores Érica Rivas y Rodrigo de la Serna), mientras la madre de su hija está en Brasil en un viaje con regreso indefinido.

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La relación entre padre e hija está repleta de conflictos, agudizados por la inmersión del protagonista en la noche, las drogas y la inestabilidad emocional. Pero a la vez consigue funcionar profesionalmente: es un reconocido chef.

Además, mantiene relaciones complicadas con dos hombres; esto nos da una interesante visión de las relaciones homo y el mundo queer (toda la película tiene una potente carga sexual). Sbaraglia ya había estado en el rol de un hombre bisexual en la película de Pedro Almodóvar Dolor, papel que le valió un gran reconocimiento y salto en su carrera internacional.

HBO Max: reparto de la película Errante corazón

Leonardo Sbaraglia

Miranda de la Serna

Eva Llorach

Iván González

Alberto Ajaka

Tráiler de la película Errante corazón