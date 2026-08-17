Después de un fin de semana marcado por el frío y la inestabilidad, el pronóstico del tiempo indica que Mendoza tendrá una pausa en el invierno durante buena parte de esta semana. Las temperaturas subirán de manera progresiva y llegarán hasta los 22°C entre jueves y viernes, en una suerte de primavera anticipada en pleno agosto.
Pronóstico del tiempo: después del frío, Mendoza tendrá una primavera anticipada con 22°C
La semana comenzará con mañanas frías y ascenso de temperatura hasta los 22°C. El sábado se espera un frente frío y la vuelta del invierno
El cambio será transitorio. Para el sábado se espera el ingreso de un frente frío que hará caer la máxima hasta los 14°C y volverá a llevar las nevadas a la cordillera, según indicó la dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza.
Martes con mañana fría y una mejora durante el día
El martes comenzará con una mínima de 4°C y cielo con nubosidad en disminución. Después de las precipitaciones de los últimos días, podrían registrarse nieblas y neblinas durante las primeras horas, mientras que las condiciones mejorarán con el correr de la jornada.
La temperatura máxima llegará a 16°C, con viento leve del noreste. En alta montaña se espera cielo poco nuboso, una condición que también favorecerá la circulación por el corredor internacional.
El termómetro se dispara hacia el jueves
El miércoles marcará el comienzo del ascenso de la temperatura. La jornada estará parcialmente nublada, con una mínima de 6°C y una máxima de 18°C. El viento continuará soplando de manera leve desde el noreste.
El ascenso se hará más evidente el jueves, cuando la temperatura llegue a los 22°C, con una mínima de 9°C. Será una jornada con poca nubosidad y ambiente agradable, con viento leve del sudeste.
El viernes se mantendrá el clima primaveral. La máxima volverá a alcanzar los 22°C, mientras que la mínima será de 10°C. Se espera poca nubosidad y estabilidad en el llano, con viento leve del noreste.
El sábado vuelve el invierno y las nevadas en cordillera
El cambio llegará de manera brusca durante el sábado. La temperatura máxima caerá de 22°C a 14°C, mientras que la mínima será de 8°C.
La jornada estará mayormente nublada y tendrá viento moderado del sur. En la cordillera, además, volverán las nevadas, por lo que hacia el fin de semana podrían aparecer nuevamente complicaciones para quienes necesiten circular hacia alta montaña.
Así, Mendoza tendrá una semana de fuertes contrastes: del frío de las primeras horas del martes a un inesperado 22°C hacia el jueves y viernes, para volver rápidamente al escenario invernal durante el fin de semana.
En pocas palabras
- Anticipo primaveral: Mendoza experimentará un ascenso de temperatura hasta 22°C esta semana, con mañanas frías.
- Cambio transitorio: se espera el ingreso de un frente frío el sábado, que hará descender la máxima a 14°C y traerá nevadas.
- Pronóstico semanal: la semana presentará contrastes, pasando de un frío inicial a días templados y un regreso del invierno el fin de semana.