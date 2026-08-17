Pronóstico del tiempo: después del frío, Mendoza tendrá una primavera anticipada con 22°C

La temperatura máxima llegará a 16°C, con viento leve del noreste. En alta montaña se espera cielo poco nuboso, una condición que también favorecerá la circulación por el corredor internacional.

El termómetro se dispara hacia el jueves

El miércoles marcará el comienzo del ascenso de la temperatura. La jornada estará parcialmente nublada, con una mínima de 6°C y una máxima de 18°C. El viento continuará soplando de manera leve desde el noreste.

El ascenso se hará más evidente el jueves, cuando la temperatura llegue a los 22°C, con una mínima de 9°C. Será una jornada con poca nubosidad y ambiente agradable, con viento leve del sudeste.

El viernes se mantendrá el clima primaveral. La máxima volverá a alcanzar los 22°C, mientras que la mínima será de 10°C. Se espera poca nubosidad y estabilidad en el llano, con viento leve del noreste.

El sábado vuelve el invierno y las nevadas en cordillera

El sábado y domingo, con el ingreso de un nuevo frente frío, vuelven las nevadas en cordillera.

El cambio llegará de manera brusca durante el sábado. La temperatura máxima caerá de 22°C a 14°C, mientras que la mínima será de 8°C.

La jornada estará mayormente nublada y tendrá viento moderado del sur. En la cordillera, además, volverán las nevadas, por lo que hacia el fin de semana podrían aparecer nuevamente complicaciones para quienes necesiten circular hacia alta montaña.

Así, Mendoza tendrá una semana de fuertes contrastes: del frío de las primeras horas del martes a un inesperado 22°C hacia el jueves y viernes, para volver rápidamente al escenario invernal durante el fin de semana.