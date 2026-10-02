La DGE suspendió las clases por viento Zonda en los turnos tarde, vespertino y nocturno

Viento Zonda en Mendoza: cuáles son los departamentos que se verán más afectados

Viento Zonda con ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora en algunas zonas de Mendoza. Ese es el pronóstico del tiempo, con alerta amarilla, que tiene la provincia para este viernes.

De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su alerta señala que se espera que el viento Zonda pueda traer "capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", además de temperaturas que pueden alcanzar los 30 °C.

De acuerdo con el informe oficial del organismo nacional, las ráfagas de calor y alta velocidad comenzarán a sentirse con fuerza desde la tarde del viernes en gran parte de la geografía provincial.

El mapa de departamentos comprendidos en la alerta amarilla por Zonda abarca las siguientes zonas: