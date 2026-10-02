Debido al Alerta Amarilla por viento Zonda que mantiene el Servicio Meteorológico Nacional y atento a los pronósticos del tiempo y las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil de Mendoza, la Dirección General de Escuelas (DGE) comunicó que este viernes 2 de octubre se suspende preventivamente la asistencia a clases presenciales durante los turnos tarde, vespertino y nocturno en todos los establecimientos educativos de Mendoza.
La DGE suspendió las clases por viento Zonda en los turnos tarde, vespertino y nocturno
Por la alerta amarilla que rige por la presencia de viento Zonda, la DGE tomó la decisión de suspender el dictado de clases presenciales en Mendoza
Todas las escuelas involucradas con esta medida afectada por la presencia de viento Zonda, pasan a desarrollar las actividades de manera virtual a través de la plataforma Aulas EduTec, de acuerdo con los protocolos oportunamente comunicados.
La (Dirección General de Escuelas (DGE) continuará monitoreando las condiciones meteorológicas para la jornada de mañana.
Viento Zonda en Mendoza: cuáles son los departamentos que se verán más afectados
Viento Zonda con ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora en algunas zonas de Mendoza. Ese es el pronóstico del tiempo, con alerta amarilla, que tiene la provincia para este viernes.
De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su alerta señala que se espera que el viento Zonda pueda traer "capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", además de temperaturas que pueden alcanzar los 30 °C.
De acuerdo con el informe oficial del organismo nacional, las ráfagas de calor y alta velocidad comenzarán a sentirse con fuerza desde la tarde del viernes en gran parte de la geografía provincial.
El mapa de departamentos comprendidos en la alerta amarilla por Zonda abarca las siguientes zonas:
- Gran Mendoza: Afectará al área metropolitana y sus sectores linderos.
- Precordillera: Registro de ráfagas intensas desde las zonas altas.
- Valle de Uco: Incluye a los departamentos de Tupungato, Tunuyán y San Carlos.
- Zona Este: Cobertura en las comunas de Junín y Rivadavia.
- Zona Sur y oasis productivos: Impacto en Luján de Cuyo y Malargüe.
En pocas palabras
- Clases suspendidas: Se suspenden las clases presenciales por alerta de viento Zonda en Mendoza.
- Turnos afectados: La medida rige para los turnos tarde, vespertino y nocturno de este viernes 2 de octubre.
- Modalidad virtual: Las actividades escolares se desarrollarán de forma virtual a través de la plataforma Aulas EduTec.