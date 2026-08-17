Ernesto Sanz quiere una "avenida del medio" en la UCR entre Milei y el kirchnerismo para 2027

La propuesta no apunta solamente a reconstruir la identidad radical. El ex senador sostuvo que esa “avenida del medio” debería ser amplia y reunir a sectores progresistas, republicanos y federales. Allí incluyó a la UCR, a dirigentes del PRO que no acompañan a La Libertad Avanza, al peronismo no kirchnerista y al socialismo.

El objetivo, según explicó, sería llegar a 2027 con una alternativa competitiva frente a los dos grandes polos que, en su lectura, dominan actualmente la política argentina.

El reconocimiento a Milei y sus críticas

Sanz también marcó diferencias con quienes cuestionan todos los aspectos de la gestión de Javier Milei. Reconoció como un dato positivo el equilibrio fiscal, el ordenamiento de las variables macroeconómicas y la lucha contra la inflación.

Sin embargo, sostuvo que esos resultados constituyen apenas un piso y no alcanzan por sí mismos para generar desarrollo. En particular, cuestionó la falta de una política dirigida a las pequeñas y medianas empresas y a las economías productivas del interior, con referencias al sector agropecuario y a la industria.

También expresó preocupación por la situación institucional y por lo que considera un deterioro del Estado de Derecho. Esa combinación de respaldo a algunos aspectos de la política económica y fuertes críticas a otras áreas le permite a Sanz marcar una distancia tanto con el kirchnerismo como con La Libertad Avanza.

La UCR y el desafío de reconstruir un espacio propio

Junto con dirigentes históricos del radicalismo como Mario Negri y Jesús Rodríguez, Sanz impulsa esta discusión sobre el futuro del espacio. La apuesta supone recuperar a la UCR como actor nacional, pero también ampliar sus fronteras para evitar que la discusión electoral quede reducida a una confrontación entre el oficialismo de Milei y el kirchnerismo.

El desafío es que esa construcción deberá convivir con una realidad política en la que distintos dirigentes radicales mantienen vínculos con el gobierno nacional. Gobernadores e intendentes de la UCR tienen, en muchos casos, una relación pragmática con la administración de Milei, especialmente por la necesidad de gestionar recursos y obras para sus provincias y municipios.

Sanz, sin embargo, plantea que esa convivencia no debería llevar al radicalismo a integrarse a La Libertad Avanza. De hecho, rechazó expresamente la posibilidad de que la UCR participe de una interna con el partido de Milei.

Sanz fue uno de los idearios de la alianza que gobernó al país con Mauricio Macri de titular.

Las PASO como herramienta para la alianza

En ese escenario, el dirigente radical defendió la continuidad de las PASO. Para Sanz, las primarias son una herramienta fundamental para que los distintos sectores que podrían integrar la “avenida del medio” puedan resolver sus candidaturas y construir una oferta electoral común.

La discusión tiene una dimensión política además de institucional. Una primaria permitiría que una eventual coalición reúna a dirigentes de distintos espacios sin que la definición de candidaturas quede concentrada en el liderazgo de un solo sector.

Sanz apuesta así a que la UCR pueda negociar desde una posición propia dentro de una eventual coalición y no quedar subordinada a una estructura electoral encabezada por Milei.

La apuesta a las elecciones de 2027

El dirigente también buscó explicar por qué considera que una alternativa de centro puede tener mejores posibilidades en una elección presidencial que en una legislativa. Para Sanz, experiencias como la de “Provincias Unidas” no lograron consolidarse en las elecciones de medio término porque en ese tipo de comicios tienen mayor peso las estructuras y los intereses territoriales.

Una elección presidencial, en cambio, obliga a discutir proyectos nacionales y puede modificar el comportamiento de los votantes. En ese escenario, sostiene Sanz, las identidades políticas vuelven a ocupar un lugar central.

La apuesta de la “avenida del medio” parte justamente de esa expectativa: que exista un electorado que no quiera regresar al kirchnerismo y que tampoco quiera continuar por el camino que propone Milei. Para Sanz, el desafío de la UCR será lograr que ese espacio deje de ser solamente un electorado disperso y pueda convertirse en una alternativa política concreta para 2027.