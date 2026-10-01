Identificaron a un desaparecido que había sido enterrado como NN en el cementerio de la Capital

Carlos Simón Poblete. Foto: Espacio Provincial de la Memoria.

Quién fue Carlos Poblete

Carlos fue secuestrado en abril de 1977 en Córdoba a los 33 años junto a su esposa, la mendocina María Del Carmen Pichona Moyano. Su cuerpo fue exhumado por el Equipo de Antropología en 2010. Entre ese año y 2015, el EAAF realizó exhumaciones arqueológicas en el Cuadro 33, que fue utilizado para la inhumación de personas sin identidad durante la dictadura.

Las tareas se organizaron en varias etapas, durante las cuales trabajó en 250 sepulturas. La investigación se completó con el análisis antropológico de cientos de cuerpos recuperados para seleccionar los que presentaban características que podrían corresponder a personas desaparecidas. El trabajo se realizó con el apoyo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo, el Movimiento Ecuménico de Mendoza y de familiares de personas desaparecidas en Mendoza.

Poblete nació el 2 de noviembre de 1944 en la ciudad de San Juan, en una familia con 11 hermanas y hermanos. Estudió Ingeniería Civil en la Universidad de San Juan, donde participó del centro de estudiantes y militó en la Juventud Peronista. Trabajaba en el Departamento de Minería en su provincia natal donde lo llamaban “Tula”.

El Cuadro 33 del Cementerio de Capital, declarado Sitio de la Memoria por Ulpiano Suarez, fue utilizado durante la dictadura como lugar clandestino de enterramiento. Foto: Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

En el Espacio Provincial de la Memoria, ubicado en donde funcionó el centro clandestino de detención y exterminio en el ex Palacio Policial, están las hojas de vida de los desaparecidos de Mendoza y allí se reproduce lo que se pudo reconstruir de la biografía de Carlos. Su hermana Elsa lo describió: "Él no solamente estudiaba, sino que destinaba su tiempo a pensar en el otro, en el necesitado, en ayudar, en trabajar para combatir el analfabetismo: daba clases por las noches en villas y barrios carenciados. Esta misión social para nosotros era un orgullo”.

En 1975, conoció a María del Carmen “Pichona” Moyano, mendocina que se había mudado a San Juan. Se enamoraron, formaron pareja y un sacerdote, tío de Pichona, bendijo la unión, porque eran víctimas de persecuciones y tras pasar a la clandestinidad no podían presentar documentos para casarse.

La mendocina María del Carmen Pichona Moyano se casó con el sanjuanino Carlos Poblete. Los dos fueron secuestrados y desaparecidos. Ahora los restos de él fueron identificados. Foto: Parque de la Memoria

En octubre de 1976, Elsa se enteró de que su cuñada estaba embarazada. Carlos y Pichona decidieron salir del país y para eso debían llegar a Buenos Aires. Hasta la restauración de la democracia, la familia pensó que lo habían conseguido. Sin embargo, los dos habían sido secuestrados en Córdoba entre abril y mayo de 1977.

Miriam Fernández, nieta 127. Es la hija biológica de Carlos Poblete, cuyos restos acaban de ser identificados. Su madre es la mendocina María del Carmen Pichona Moyano, también desaparecida. Foto: captura de video

Testigos los vieron en el centro clandestino La Perla. Luego Pichona fue trasladada a la ex ESMA, donde nació en cautiverio su hija, Miriam, en junio de 1977. Por el delito de la apropiación y supresión de identidad fue condenado el ex policía del D-2, Armando Fernández, quien tiene 3 condenas a prisión perpetua, una a 20 años y otra a 15. También está entre los acusados en el 13º juicio que se desarrolla actualmente. En la página lesahumanidadmendoza se detalla cada condena.

En cuanto a Carlos Poblete, según informes forenses, el 31 de agosto de 1977 fue asesinado y -ahora se comprobó- enterrado como NN en el Cuadro 33 del Cementerio de la Ciudad de Mendoza. Tenía 33 años.

Desde el EAAF recordaron que quienes tienen un familiar desaparecido entre 1974 y 1983 se comuniquen: al WhatsApp: +54911 2348 5229, teléfono: 0800 345 3236. Mail: [email protected].

La consigna es: "Una gota de tu sangre puede ayudar a identificarlo. La toma de muestras es gratuita, confidencial y únicamente con fines identificatorios".