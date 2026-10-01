Carlos Simón Poblete fue identificado genéticamente por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Se trata de un desaparecido de la dictadura, secuestrado en abril de 1977 en Córdoba. Se cuerpo fue arrojado a las fosas del Cuadro 33, sector del Cementerio de Capital usado como sitio de enterramiento clandestino durante el terrorismo de Estado.
Identificaron a un desaparecido que había sido enterrado como NN en el cementerio de la Capital
Estaba en el tristemente famoso Cuadro 33. Se trata del sanjuanino Carlos Poblete, padre de la nieta recuperada 127. Lo identificó el Equipo Argentino de Antropología Forense
La novedad tomó estado público este jueves al ser difundida oficialmente por el EAAF que indicó que la identificación fue posible gracias a que la hija biológica de Poblete, Miriam Fernández, se acercó a aportar su muestra de sangre.
Miriam es la nieta 127 recuperada aunque ha mantenido el vínculo afectivo con su familia de crianza y conservado el apellido (Fernández). Precisamente ella- hija biológica de Poblete- fue quien protagonizó un video difundido por el gobierno nacional el 24 de marzo con un mensaje de "memoria completa" que originó cuestionamientos desde diversos sectores políticos y organizaciones sociales.
Quién fue Carlos Poblete
Carlos fue secuestrado en abril de 1977 en Córdoba a los 33 años junto a su esposa, la mendocina María Del Carmen Pichona Moyano. Su cuerpo fue exhumado por el Equipo de Antropología en 2010. Entre ese año y 2015, el EAAF realizó exhumaciones arqueológicas en el Cuadro 33, que fue utilizado para la inhumación de personas sin identidad durante la dictadura.
Las tareas se organizaron en varias etapas, durante las cuales trabajó en 250 sepulturas. La investigación se completó con el análisis antropológico de cientos de cuerpos recuperados para seleccionar los que presentaban características que podrían corresponder a personas desaparecidas. El trabajo se realizó con el apoyo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo, el Movimiento Ecuménico de Mendoza y de familiares de personas desaparecidas en Mendoza.
Poblete nació el 2 de noviembre de 1944 en la ciudad de San Juan, en una familia con 11 hermanas y hermanos. Estudió Ingeniería Civil en la Universidad de San Juan, donde participó del centro de estudiantes y militó en la Juventud Peronista. Trabajaba en el Departamento de Minería en su provincia natal donde lo llamaban “Tula”.
En el Espacio Provincial de la Memoria, ubicado en donde funcionó el centro clandestino de detención y exterminio en el ex Palacio Policial, están las hojas de vida de los desaparecidos de Mendoza y allí se reproduce lo que se pudo reconstruir de la biografía de Carlos. Su hermana Elsa lo describió: "Él no solamente estudiaba, sino que destinaba su tiempo a pensar en el otro, en el necesitado, en ayudar, en trabajar para combatir el analfabetismo: daba clases por las noches en villas y barrios carenciados. Esta misión social para nosotros era un orgullo”.
En 1975, conoció a María del Carmen “Pichona” Moyano, mendocina que se había mudado a San Juan. Se enamoraron, formaron pareja y un sacerdote, tío de Pichona, bendijo la unión, porque eran víctimas de persecuciones y tras pasar a la clandestinidad no podían presentar documentos para casarse.
En octubre de 1976, Elsa se enteró de que su cuñada estaba embarazada. Carlos y Pichona decidieron salir del país y para eso debían llegar a Buenos Aires. Hasta la restauración de la democracia, la familia pensó que lo habían conseguido. Sin embargo, los dos habían sido secuestrados en Córdoba entre abril y mayo de 1977.
Testigos los vieron en el centro clandestino La Perla. Luego Pichona fue trasladada a la ex ESMA, donde nació en cautiverio su hija, Miriam, en junio de 1977. Por el delito de la apropiación y supresión de identidad fue condenado el ex policía del D-2, Armando Fernández, quien tiene 3 condenas a prisión perpetua, una a 20 años y otra a 15. También está entre los acusados en el 13º juicio que se desarrolla actualmente. En la página lesahumanidadmendoza se detalla cada condena.
En cuanto a Carlos Poblete, según informes forenses, el 31 de agosto de 1977 fue asesinado y -ahora se comprobó- enterrado como NN en el Cuadro 33 del Cementerio de la Ciudad de Mendoza. Tenía 33 años.
Desde el EAAF recordaron que quienes tienen un familiar desaparecido entre 1974 y 1983 se comuniquen: al WhatsApp: +54911 2348 5229, teléfono: 0800 345 3236. Mail: [email protected].
La consigna es: "Una gota de tu sangre puede ayudar a identificarlo. La toma de muestras es gratuita, confidencial y únicamente con fines identificatorios".
En pocas palabras
- Carlos Simón Poblete: fue identificado genéticamente por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
- Desaparición y entierro: secuestrado en 1977 en Córdoba, su cuerpo fue arrojado al Cuadro 33 del Cementerio de la Capital, usado como sitio de enterramiento clandestino durante el terrorismo de Estado.
- Identificación familiar: la identificación fue posible gracias a la colaboración de su hija biológica, Miriam Fernández, nieta recuperada 127.