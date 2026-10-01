Encontraron en La Paz el cuerpo del joven desaparecido hace 2 semanas

El joven que estaba desaparecido desde hace 14 días.

Hasta el momento no trascendió si se trató de una muerte violenta, pero la investigación ya había girado sobre la hipótesis de un crimen. De hecho, en la noche del miércoles se realizaron allanamientos en propiedades donde se cree que estuvo antes de su desaparición.

Sin embargo, fuentes policiales indicaron que el cadáver no presenta signos de intervención de terceros por lo que investigan si se quitó la vida o sufrió una descompensación médica. De todas formas, el trabajo que realiza personal de Policía Científica será clave para determinar la causa de muerte.

La desaparición del joven en Santa Rosa

Kevin Dubé tiene 28 años y llevaba 2 semanas desaparecido. La última vez que se lo vio fue el 17 de septiembre en Las Catitas, Santa Rosa. Durante estos 14 días se realizaron rastrillajes y distintas tareas de búsqueda. Incluso la intendenta Flor Destéfanis puso a disposición recursos municipales para colaborar con el operativo. La búsqueda también se extendió a San Luis, donde el chico tenía familiares.