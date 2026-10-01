Las autoridades policiales se encuentran trabajando las circunstancias tras el hallazgo de un cadáver en el Este provincial. El cuerpo fue encontrado en el interior de una finca y luego confirmaron que se trata de Kevin Dubé, el joven de 28 años que estaba desaparecido hace más de 2 semanas en esa región.
Encontraron en La Paz el cuerpo del joven desaparecido hace 2 semanas
El cadáver de Kevin Dubé (28), quien estaba desaparecido desde el 17 de septiembre pasado, fue hallado en una finca e investigan si fue víctima de un crimen
Según la primera información policial y judicial, el cadáver fue encontrado en en el departamento de La Paz. Más concretamente, en el interior de una finca, según detallaron los pesquisas.
Personal policial de Investigaciones y el fiscal regional Facundo Garnica se dirigieron hasta el lugar ya que el cuerpo coincidía con las características físicas de Kevin Ruso Dubé. Finalmente, confirmaron oficialmente que se trataba de él.
Hasta el momento no trascendió si se trató de una muerte violenta, pero la investigación ya había girado sobre la hipótesis de un crimen. De hecho, en la noche del miércoles se realizaron allanamientos en propiedades donde se cree que estuvo antes de su desaparición.
Sin embargo, fuentes policiales indicaron que el cadáver no presenta signos de intervención de terceros por lo que investigan si se quitó la vida o sufrió una descompensación médica. De todas formas, el trabajo que realiza personal de Policía Científica será clave para determinar la causa de muerte.
La desaparición del joven en Santa Rosa
Kevin Dubé tiene 28 años y llevaba 2 semanas desaparecido. La última vez que se lo vio fue el 17 de septiembre en Las Catitas, Santa Rosa. Durante estos 14 días se realizaron rastrillajes y distintas tareas de búsqueda. Incluso la intendenta Flor Destéfanis puso a disposición recursos municipales para colaborar con el operativo. La búsqueda también se extendió a San Luis, donde el chico tenía familiares.
En pocas palabras
- Hallazgo de cadáver: encontraron el cuerpo de Kevin Dubé, joven desaparecido hace dos semanas, en una finca de La Paz.
- Investigación en curso: se investigan las circunstancias de la muerte, sin descartar la hipótesis de un crimen.
- Contexto de la desaparición: Kevin Dubé, de 28 años, fue visto por última vez el 17 de septiembre en Santa Rosa.