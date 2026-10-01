Jubilados desaparecidos de Chubut: las últimas novedades a casi un año de sus ausencias

Días después, el hallazgo del vehículo encendió las alarmas: la camioneta apareció estacionada en el barro, en un sector inhóspito de Rocas Coloradas, cerrado con llave y sin marcas de violencia ni de robo.

En la caja de la camioneta aún estaban sus carpas, bolsas de dormir, agua y provisiones, pero faltaba un elemento clave: sus teléfonos celulares.

Jubilados desaparecidos de Chubut: cómo está la causa a casi un año

A nivel judicial e investigativo, el expediente permanece abierto y en fase de instrucción.

Tras exhaustivos operativos que incluyeron drones de última generación, perros adiestrados y rastreos sobre terrenos costeros y de meseta -e incluso el descarte por ADN de un cuerpo hallado meses atrás en las costas de Santa Cruz-, los investigadores admiten que no hay elementos materiales nuevos.

Ambas familias de los jubilados desaparecidos insisten en que "se hizo todo lo posible", pero remarcan la angustia de estar en el mismo punto de partida que el primer día.

Recompensas vigentes por los jubilados desaparecidos de Chubut

El Ministerio de Seguridad de la Nación mantiene activas las recompensas través del Programa Nacional de Recompensas:

¡ Se ofrecen $5.000.000 por cada uno de los jubilados (alcanzando un fondo total de $10.000.000).

(alcanzando un fondo total de $10.000.000). La información aportada es totalmente anónima, con identidad protegida.

Quienes tengan datos certeros y verificables pueden comunicarse de manera gratuita y confidencial a la Línea 134.

Las principales hipótesis de los investigadores