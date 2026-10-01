Jubilados desaparecidos de Chubut: las últimas novedades a casi un año de sus ausencias

El misterio que paraliza a todo Chubut está a punto de cumplir un año. El 11 de octubre de 2025, los jubilados desaparecidos Pedro Kreder y Juana Morales se subieron a su camioneta en Comodoro Rivadavia con el plan de disfrutar un fin de semana en Camarones. Sin embargo, no todo salió bien.
La pareja de jubilados desaparecidos nunca llegó a destino. A casi doce meses de aquel día, el caso sigue acumulando incertidumbre en el expediente sin lograr una sola certeza firme sobre su paradero.
La última imagen que se tiene de ellos proviene de las cámaras de seguridad que los registraron saliendo pacíficamente de la zona de Caleta Córdova.
Días después, el hallazgo del vehículo encendió las alarmas: la camioneta apareció estacionada en el barro, en un sector inhóspito de Rocas Coloradas, cerrado con llave y sin marcas de violencia ni de robo.
En la caja de la camioneta aún estaban sus carpas, bolsas de dormir, agua y provisiones, pero faltaba un elemento clave: sus teléfonos celulares.
Jubilados desaparecidos de Chubut: cómo está la causa a casi un año
A nivel judicial e investigativo, el expediente permanece abierto y en fase de instrucción.
Tras exhaustivos operativos que incluyeron drones de última generación, perros adiestrados y rastreos sobre terrenos costeros y de meseta -e incluso el descarte por ADN de un cuerpo hallado meses atrás en las costas de Santa Cruz-, los investigadores admiten que no hay elementos materiales nuevos.
Ambas familias de los jubilados desaparecidos insisten en que "se hizo todo lo posible", pero remarcan la angustia de estar en el mismo punto de partida que el primer día.
Recompensas vigentes por los jubilados desaparecidos de Chubut
El Ministerio de Seguridad de la Nación mantiene activas las recompensas través del Programa Nacional de Recompensas:
- ¡ Se ofrecen $5.000.000 por cada uno de los jubilados (alcanzando un fondo total de $10.000.000).
- La información aportada es totalmente anónima, con identidad protegida.
- Quienes tengan datos certeros y verificables pueden comunicarse de manera gratuita y confidencial a la Línea 134.
Las principales hipótesis de los investigadores
- La teoría inicial sostiene que la camioneta encalló en el barro de Rocas Coloradas y que la pareja de jubilados desaparecidos intentó caminar en busca de señal de celular o de auxilio. Las inclemencias del clima del lugar podrían haber provocado un desenlace fatal, aunque a los investigadores les resulta extraño no haber hallado ninguna pista.
- Las familias de los jubilados mantienen firme esta sospecha. Pedro Kreder y Juana Morales solían transitar únicamente por rutas seguras y conocidas.
- Además, la falta de los celulares y el testimonio aislado de un testigo que afirmó ver la camioneta manejada por desconocidos, mantienen abierta la carátula de presunta intervención delictiva.
- Aunque formalmente no fue descartada desde la cúpula del Ministerio de Seguridad, es la hipótesis con menor sustento para los allegados, quienes ratifican que la pareja no tenía motivos ni logística para desaparecer por sus propios medios sin dejar rastro alguno.
En pocas palabras
- Jubilados desaparecidos: el caso de Pedro Kreder y Juana Morales en Chubut cumple un año sin avances claros.
- Hallazgo de la camioneta: el vehículo apareció en Rocas Coloradas, cerrado y sin signos de violencia, pero faltaban los celulares.
- Hipótesis y recompensas: se investigan teorías que van desde un accidente hasta intervención delictiva, con una recompensa de $10.000.000 vigente.