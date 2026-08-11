Jubilados desaparecidos de Chubut: así está la investigación a 10 meses del misterio más grande de todos

Seis días después, el 17 de octubre, la Hilux fue localizada completamente abandonada, cerrada con llave y encajada en una zona agreste y de muy difícil acceso conocida como el Zanjón de Visser, en el área de Rocas Coloradas (a unos kilómetros de la Ruta Nacional 3). En su interior estaban todas sus pertenencias.

Jubilados desaparecidos en Chubut: el estado actual de la investigación y las hipótesis

A 10 meses de la ausencia de los jubilados desaparecidos en Chubut, la causa judicial se encuentra en un punto de absoluta meseta e incertidumbre. La falta de elementos materiales concretos mantiene a los investigadores sin un rumbo firme.

Las autoridades de Chubut, encabezadas por el Ministerio de Seguridad, y la fiscalía a cargo del expediente han manejado tres líneas principales a lo largo de este tiempo:

Se especula con la posibilidad de que la pareja de jubilados desaparecidos se haya desviado hacia caminos secundarios y agrestes de la estepa patagónica, quedando desorientados. De todas maneras, familiares han señalado en reiteradas oportunidades que ambos solían evitar rutas peligrosas o desoladas.

se haya desviado hacia caminos secundarios y agrestes de la estepa patagónica, quedando desorientados. De todas maneras, familiares han señalado en reiteradas oportunidades que ambos solían evitar rutas peligrosas o desoladas. Aunque en su momento circuló la hipótesis de un asalto frustrado o un delito perpetrado por terceros, las pericias científicas realizadas sobre la camioneta no arrojaron marcas de violencia ni rastros genéticos ajenos. Desde el Ministerio de Seguridad reconocieron que no existen evidencias objetivas que confirmen la intervención criminal, aunque tampoco se descarta por completo.

La ausencia voluntaria es una línea que rápidamente perdió fuerza debido a las características del vínculo y las circunstancias en las que dejaron sus hogares.

El dolor de las familias de los jubilados desaparecidos

Con el paso de los meses, la angustia de los hijos y allegados de Juana Morales y Pedro Kreder no hace más que profundizarse. Ante la escasez de avances, el gobierno nacional dispuso una recompensa de 10 millones de pesos para aquellos ciudadanos que aporten datos útiles y fehacientes sobre su paradero. Sin embargo, lejos de destrabar el expediente, la medida provocó un aluvión de llamadas falsas y pistas erróneas que terminaron generando falsas expectativas en los familiares.