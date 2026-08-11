Una desesperada pareja de jubilados tomó una drástica y fatal decisión al no poder pagar el alquiler y sus deudas

El hallazgo de la misiva, sumado a las primeras declaraciones espontáneas de la mujer tras ser estabilizada por el personal médico, descarta preliminarmente cualquier línea vinculada a un hecho delictivo. La autopsia inicial practicada al cuerpo de Ortiz determinó la ausencia de lesiones o signos de defensa, por lo que la causa de muerte se terminará de ratificar cuando se conozcan los resultados de los exámenes toxicológicos.

Alquileres imposibles y un costo de vida que ahogaba las jubilaciones

El móvil económico aparece plenamente documentado en el expediente judicial. Según la información incorporada a la causa:

Ingresos fijos: Ambos percibían jubilaciones mínimas , cobros que eran destinados de forma prioritaria a cubrir la canasta básica de alimentos y los medicamentos cotidianos.

Ambos percibían , cobros que eran destinados de forma prioritaria a cubrir la canasta básica de alimentos y los medicamentos cotidianos. El peso del alquiler: Hasta el momento del hecho, la pareja destinaba cerca de $600.000 mensuales para abonar el canon locativo del departamento donde residían.

Hasta el momento del hecho, la pareja destinaba cerca de para abonar el canon locativo del departamento donde residían. La renovación inaccesible: La situación se tornó críticamente insostenible cuando la propietaria les comunicó las nuevas exigencias contractuales: el alquiler pasaría a costar más de un millón de pesos por mes, exigiendo además un desembolso inicial cercano a los $3.000.000 en concepto de depósitos y gastos de renovación.

El hallazgo en el departamento y el estado de la sobreviviente

La alerta sobre lo que sucedía fue dada por los propios vecinos del edificio, preocupados por no ver a la pareja durante varios días consecutivos y tras haber percibido olores extraños provenientes del interior del inmueble.

Al irrumpir en la vivienda, los efectivos policiales constataron el deceso de Ortiz y asistieron a Mabel, quien fue derivada de urgencia al hospital de Cipolletti. Tras recibir los primeros auxilios por su severo estado de deshidratación y debilidad, la mujer quedó internada bajo observación especializada en el área de Salud Mental, donde continúa siendo asistida por profesionales mientras la fiscalía aguarda las pericias químicas definitivas para dar por cerrada la instrucción.