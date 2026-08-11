Una dramática combinación de ingresos congelados y costos de vida inalcanzables se sitúa en el centro de la investigación que conmociona a la ciudad de Cipolletti, en Río Negro. La Justicia rionegrina concentra sus peritajes en la hipótesis de un pacto suicida entre dos jubilados motivado por una crisis financiera irreversible, luego de que Jorge Horacio Ortiz fuera encontrado sin vida dentro de su departamento y su esposa, Mabel, fuera rescatada en estado crítico tras haber permanecido más de 48 horas al lado del cuerpo.
Una desesperada pareja de jubilados tomó una drástica y fatal decisión al no poder pagar el alquiler y sus deudas
La Policía halló una carta en la que el hombre y su mujer, que está internada, detallaron sus problemas económicos y la decisión que tomaban al respecto
Sin indicios de violencia externa ni intervención de terceras personas, las miradas de los investigadores están puestas en los documentos e impresiones recabados en la escena del hecho.
La carta manuscrita: la prueba clave que confirma la desesperación
El pilar fundamental que sostiene la hipótesis del acuerdo mutuo es una carta dejada por el matrimonio sobre la vivienda de la calle Río Santiago, entre San Martín y Rodolfo Walsh. En el escrito, la pareja dejó asentado de manera explícita el nivel de angustia que atravesaban ante la imposibilidad de sostener su día a día y manifestaron su voluntad de tomar una decisión autolesiva.
El hallazgo de la misiva, sumado a las primeras declaraciones espontáneas de la mujer tras ser estabilizada por el personal médico, descarta preliminarmente cualquier línea vinculada a un hecho delictivo. La autopsia inicial practicada al cuerpo de Ortiz determinó la ausencia de lesiones o signos de defensa, por lo que la causa de muerte se terminará de ratificar cuando se conozcan los resultados de los exámenes toxicológicos.
Alquileres imposibles y un costo de vida que ahogaba las jubilaciones
El móvil económico aparece plenamente documentado en el expediente judicial. Según la información incorporada a la causa:
- Ingresos fijos: Ambos percibían jubilaciones mínimas, cobros que eran destinados de forma prioritaria a cubrir la canasta básica de alimentos y los medicamentos cotidianos.
- El peso del alquiler: Hasta el momento del hecho, la pareja destinaba cerca de $600.000 mensuales para abonar el canon locativo del departamento donde residían.
- La renovación inaccesible: La situación se tornó críticamente insostenible cuando la propietaria les comunicó las nuevas exigencias contractuales: el alquiler pasaría a costar más de un millón de pesos por mes, exigiendo además un desembolso inicial cercano a los $3.000.000 en concepto de depósitos y gastos de renovación.
El hallazgo en el departamento y el estado de la sobreviviente
La alerta sobre lo que sucedía fue dada por los propios vecinos del edificio, preocupados por no ver a la pareja durante varios días consecutivos y tras haber percibido olores extraños provenientes del interior del inmueble.
Al irrumpir en la vivienda, los efectivos policiales constataron el deceso de Ortiz y asistieron a Mabel, quien fue derivada de urgencia al hospital de Cipolletti. Tras recibir los primeros auxilios por su severo estado de deshidratación y debilidad, la mujer quedó internada bajo observación especializada en el área de Salud Mental, donde continúa siendo asistida por profesionales mientras la fiscalía aguarda las pericias químicas definitivas para dar por cerrada la instrucción.
En pocas palabras
- Pacto suicida: Investigan un acuerdo entre jubilados por crisis económica, hallan carta.
- Crisis financiera: Dificultades para pagar alquiler y deudas empujaron la drástica decisión.
- Rescate y autopsia: La esposa fue rescatada con vida; la autopsia de Jorge Ortiz es clave.