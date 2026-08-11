La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó el cronograma de acreditaciones correspondiente a agosto de 2026 para los jubilados y pensionados cuyo Documento Nacional de Identidad (DNI) termina en 5. Al igual que cada mes, el día exacto de pago depende del tipo de beneficio y del tramo de ingresos asignado.
Jubilados ANSES con DNI terminado en 5: cuándo se cobra en agosto según el haber y montos con aumento
La Administración Nacional de la Seguridad Social definió las fechas de cobro para los titulares con documento finalizado en 5. La grilla de acreditaciones según la categoría previsional, el impacto del feriado del 17 de agosto y la escala de haberes con el reajuste
Durante el octavo mes del año, todas las prestaciones del sistema previsional absorben una actualización por movilidad del 1,89%, en concordancia con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio (1,9%) computado con dos decimales para determinar el haber exacto.
Fechas de pago para el DNI finalizado en 5: qué ocurre con el feriado
Para ordenar la atención presencial y la liquidez bancaria, la ANSES distribuye la acreditación de haberes para la terminación 5 en tres fechas distintas. En el caso de las jubilaciones mínimas, el pago se concreta tras el feriado nacional inamovible del lunes 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín):
- Pensiones No Contributivas (PNC): miércoles 12 de agosto.
- Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo: martes 18 de agosto (primer día hábil post feriado).
- Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo: jueves 27 de agosto.
Escala de haberes en agosto: montos base, bono y cobro de bolsillo
Junto con el incremento porcentual, el Gobierno nacional ratificó la entrega del bono extraordinario de $70.000 para reforzar los ingresos de las escalas prestacionales más bajas.
La liquidación para el octavo mes del año queda configurada de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $419.775,92 más bono de $70.000: $489.775,92
- Jubilación máxima: $2.824.694,50
- PUAM: $335.820,74 y bono de $70.000: $405.820,74
- PNC (Invalidez y Vejez): $293.843,14 y bono de $70.000: $363.843,14
En tanto, los jubilados que perciben un haber básico superior a $419.775,92 pero que no alcanzan el techo de $489.775,92 cobran un suplemento proporcional del bono hasta equiparar dicho límite garantizado.
Guía práctica: cómo tramitar la jubilación en ANSES
Aquellas personas que cumplieron la edad reglamentaria y cuentan con los años de servicio requeridos pueden dar inicio a la solicitud del beneficio previsional de forma digital:
- Consulta de historia laboral: ingresar al portal Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dirigirse al menú Trabajo > Consultar Historia Laboral para corroborar los aportes registrados.
- Documentación respaldatoria: si existen períodos de servicio no acreditados en el sistema, reunir certificados de servicios, recibos de sueldo o comprobantes de aportes. Completar el Formulario 6.18 de solicitud de prestaciones previsionales.
- Turno presencial: solicitar una cita a través de la web oficial de la ANSES y presentarse el día agendado en la delegación correspondiente con el DNI original.
En pocas palabras
- ANSES: Definió fechas de cobro para jubilados y pensionados con DNI terminado en 5 en agosto.
- Aumento y Bono: Se aplica una actualización del 1,89% y un bono de $70.000 para haberes mínimos.
- Cronograma: Pensiones No Contributivas cobran el 12, jubilaciones mínimas el 18 y superiores el 27 de agosto.