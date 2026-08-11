Jubilados ANSES con DNI terminado en 5: cuándo se cobra en agosto según el haber y montos con aumento

Pensiones No Contributivas (PNC): miércoles 12 de agosto .

miércoles . Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo: martes 18 de agosto (primer día hábil post feriado).

martes (primer día hábil post feriado). Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo: jueves 27 de agosto.

Escala de haberes en agosto: montos base, bono y cobro de bolsillo

Junto con el incremento porcentual, el Gobierno nacional ratificó la entrega del bono extraordinario de $70.000 para reforzar los ingresos de las escalas prestacionales más bajas.

La liquidación para el octavo mes del año queda configurada de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $419.775,92 más bono de $70.000: $489.775,92

$419.775,92 más bono de $70.000: Jubilación máxima: $2.824.694,50

PUAM: $335.820,74 y bono de $70.000: $405.820,74

$335.820,74 y bono de $70.000: PNC (Invalidez y Vejez): $293.843,14 y bono de $70.000: $363.843,14

En tanto, los jubilados que perciben un haber básico superior a $419.775,92 pero que no alcanzan el techo de $489.775,92 cobran un suplemento proporcional del bono hasta equiparar dicho límite garantizado.

Guía práctica: cómo tramitar la jubilación en ANSES

Aquellas personas que cumplieron la edad reglamentaria y cuentan con los años de servicio requeridos pueden dar inicio a la solicitud del beneficio previsional de forma digital: