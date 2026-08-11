Calendario AUH de ANSES en agosto 2026: fechas de pago por DNI, montos actualizados y trámite de la Libreta

DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto.

lunes 10 de agosto. DNI terminados en 1: martes 11 de agosto.

martes 11 de agosto. DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto.

miércoles 12 de agosto. DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto.

jueves 13 de agosto. DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto.

viernes 14 de agosto. Lunes 17 de agosto: sin actividad bancaria por Feriado Nacional.

DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.

martes 18 de agosto. DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto.

miércoles 19 de agosto. DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto.

jueves 20 de agosto. DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto.

viernes 21 de agosto. DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto.

Montos de la AUH en agosto 2026: cuánto se cobra en mano

Por normativa del organismo previsional, los beneficiarios perciben mensualmente el 80% del valor total de la prestación. El 20% restante queda retenido en el sistema y se cobra de manera acumulada una vez que se acredita la regularidad escolar y los controles de salud.

Con la suba del 1,89% que dará ANSES, los montos netos que se depositan en las cajas de ahorro son los siguientes:

Asignación Universal por Hijo (haber general): $120.675,30 netos por cada menor.

netos por cada menor. Asignación por Embarazo (AUE): $120.675,30 netos.

netos. AUH por Hijo con Discapacidad: $392.935,68 netos (sin límite de edad).

Quiénes cobran la AUH y alcance del programa

La asignación está dirigida a madres, padres o tutores que convivan con menores de 18 años (o sin límite de edad para hijos con discapacidad) y que pertenezcan a los siguientes grupos:

Personas desocupadas.

Trabajadores en la informalidad o sin aportes.

Personal de casas particulares.

Titulares del Monotributo Social.

En la actualidad, la prestación asiste a cerca de 2,5 millones de familias y alcanza a aproximadamente 4,3 millones de menores en todo el país.

Paso a paso: cómo presentar la Libreta AUH desde Mi ANSES

Para destrabar el 20% acumulado durante el año anterior, el trámite se realiza de forma 100% digital a través de los canales oficiales:

Ingreso: acceder a Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

acceder a con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Consulta: dirigirse a la solapa "Hijos" y seleccionar "Libreta AUH" para chequear el estado de los controles de cada menor a cargo.

dirigirse a la solapa y seleccionar para chequear el estado de los controles de cada menor a cargo. Descarga de formulario: si falta completar salud o educación, hacer clic en "Generar Libreta" para descargar el documento e imprimirlo en una sola hoja.

si falta completar salud o educación, hacer clic en para descargar el documento e imprimirlo en una sola hoja. Validación: concurrir al centro de salud y a la institución educativa para que las autoridades firmen y sellen la planilla con letra legible y sin enmiendas.

concurrir al centro de salud y a la institución educativa para que las autoridades firmen y sellen la planilla con letra legible y sin enmiendas. Digitalización: sacar una fotografía nítida de la hoja completa sobre una superficie plana e iluminada (formato JPG, peso menor a 3 MB y con los cuatro vértices visibles).

sacar una fotografía nítida de la hoja completa sobre una superficie plana e iluminada (formato JPG, peso menor a 3 MB y con los cuatro vértices visibles). Subida: reingresar a Mi ANSES > Hijos > Subir Libreta AUH y cargar la imagen del formulario.

El proceso finaliza formalmente una vez que el titular recibe un correo electrónico de confirmación que valida la presentación correcta de la documentación.