La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó el esquema de acreditaciones de haberes para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo (AUE) correspondiente a agosto de 2026.
Calendario AUH de ANSES en agosto 2026: fechas de pago por DNI, montos actualizados y trámite de la Libreta
La Administración Nacional de la Seguridad Social puso en marcha el cronograma del mes para la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo. El detalle de las fechas de cobro, los valores en mano tras el incremento del 1,89% y la guía para presentar la Libreta.
Durante el octavo mes del año, las prestaciones sociales de ANSES perciben una actualización mensual del 1,89%, porcentaje que responde a la aplicación de la fórmula de movilidad atada a la inflación de junio registrada por el INDEC (1,9%), calculada con dos decimales para determinar el haber exacto de liquidación.
Calendario de cobro de la AUH en agosto según el DNI
Las acreditaciones bancarias se efectúan de forma progresiva según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), contemplando la pausa por el feriado nacional del 17 de agosto:
- DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto.
- DNI terminados en 1: martes 11 de agosto.
- DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto.
- DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto.
- DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto.
- Lunes 17 de agosto: sin actividad bancaria por Feriado Nacional.
- DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.
- DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto.
- DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto.
- DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto.
- DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto.
Montos de la AUH en agosto 2026: cuánto se cobra en mano
Por normativa del organismo previsional, los beneficiarios perciben mensualmente el 80% del valor total de la prestación. El 20% restante queda retenido en el sistema y se cobra de manera acumulada una vez que se acredita la regularidad escolar y los controles de salud.
Con la suba del 1,89% que dará ANSES, los montos netos que se depositan en las cajas de ahorro son los siguientes:
- Asignación Universal por Hijo (haber general): $120.675,30 netos por cada menor.
- Asignación por Embarazo (AUE): $120.675,30 netos.
- AUH por Hijo con Discapacidad: $392.935,68 netos (sin límite de edad).
Quiénes cobran la AUH y alcance del programa
La asignación está dirigida a madres, padres o tutores que convivan con menores de 18 años (o sin límite de edad para hijos con discapacidad) y que pertenezcan a los siguientes grupos:
- Personas desocupadas.
- Trabajadores en la informalidad o sin aportes.
- Personal de casas particulares.
- Titulares del Monotributo Social.
En la actualidad, la prestación asiste a cerca de 2,5 millones de familias y alcanza a aproximadamente 4,3 millones de menores en todo el país.
Paso a paso: cómo presentar la Libreta AUH desde Mi ANSES
Para destrabar el 20% acumulado durante el año anterior, el trámite se realiza de forma 100% digital a través de los canales oficiales:
- Ingreso: acceder a Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Consulta: dirigirse a la solapa "Hijos" y seleccionar "Libreta AUH" para chequear el estado de los controles de cada menor a cargo.
- Descarga de formulario: si falta completar salud o educación, hacer clic en "Generar Libreta" para descargar el documento e imprimirlo en una sola hoja.
- Validación: concurrir al centro de salud y a la institución educativa para que las autoridades firmen y sellen la planilla con letra legible y sin enmiendas.
- Digitalización: sacar una fotografía nítida de la hoja completa sobre una superficie plana e iluminada (formato JPG, peso menor a 3 MB y con los cuatro vértices visibles).
- Subida: reingresar a Mi ANSES > Hijos > Subir Libreta AUH y cargar la imagen del formulario.
El proceso finaliza formalmente una vez que el titular recibe un correo electrónico de confirmación que valida la presentación correcta de la documentación.
En pocas palabras
- ANSES y AUH: La Administración Nacional de la Seguridad Social publicó el cronograma de pagos de agosto 2026.
- Aumento y montos: Las prestaciones AUH y AUE recibieron una actualización del 1,89%, alcanzando $120.675,30 netos.
- Trámite Libreta: Se detalla el proceso para presentar la Libreta AUH de forma digital a través de Mi ANSES.