Construyen casas de 2 dormitorios en 5 días con "ladrillos Lego" hechos de plástico reciclado: ¿Cuánto salen?

Construir una casa a partir de residuos plásticos que se encastran como piezas de Lego ya es una realidad en el mundo de los adultos, aunque parezca cosa de niños. El sistema fue desarrollado por una empresa fundada en Bogotá, que transforma bolsas, envoltorios de alimentos, botellas de champú y otros residuos en bloques y columnas modulares.
Una estructura sencilla puede montarse en aproximadamente 5 días, aunque ese plazo depende del tamaño de la vivienda, el terreno, la mano de obra y las instalaciones necesarias.
El proyecto nació con un doble objetivo: reducir la contaminación provocada por los residuos plásticos y generar una alternativa constructiva para comunidades con dificultades de acceso a viviendas e infraestructura.
Cómo funcionan los “ladrillos Lego” de plástico reciclado
Los residuos se separan por tipo y color, se trituran y luego se procesan hasta obtener una mezcla homogénea que es moldeada en piezas con ranuras y salientes. Según National Geographic, los bloques contienen alrededor de 95% de plástico.
El sistema permite ensamblar las piezas sin recurrir al tradicional uso de ladrillos en toda la estructura. Algunas se combinan con columnas internas para aportar resistencia.
Sin embargo, los 5 días corresponden principalmente al armado del sistema modular. Los cimientos, la preparación del terreno, las conexiones eléctricas y sanitarias, las ventanas, el techo, los permisos y las terminaciones requieren trabajos adicionales.
Cuánto sale una de estas casas hechas con plástico reciclado
Una casa típica de dos dormitorios, baño, living, comedor y cocina puede reutilizar unas seis toneladas de plástico. National Geographic ubicó el costo de referencia entre 4.000 y 7.000 dólares, aunque ese valor depende del país. En Argentina el costo actualizado con el dólar oficial de referencia sería de entre $5.996.000 y $10.493.000, aproximadamente.
La tecnología también fue utilizada para construir escuelas. En un proyecto desarrollado junto con UNICEF en Costa de Marfil, más de 4.000 toneladas de plástico fueron convertidas en más de 550 aulas, según datos difundidos por National Geographic en 2025.
La propuesta busca así transformar un problema ambiental en materiales para viviendas y espacios educativos, especialmente en comunidades que necesitan infraestructura básica.
En pocas palabras
- Casas modulares: innovador sistema utiliza hasta seis toneladas de plástico reciclado para construir viviendas en 5 días.
- Proceso y materiales: residuos plásticos se transforman en bloques que se ensamblan como piezas de Lego, reduciendo la contaminación.
- Costo y alcance: viviendas de dos dormitorios cuestan entre $5.996.000 y $10.493.000, y la tecnología ya edificó más de 550 aulas en África.