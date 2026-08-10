Construyen casas de 2 dormitorios en 5 días con "ladrillos Lego" hechos de plástico reciclado: ¿Cuánto salen?

Los ladrillos de plástico reciclado, toda una alternativa a la construcción tradicional. Imagen ilustrativa IA.

Cómo funcionan los “ladrillos Lego” de plástico reciclado

Los residuos se separan por tipo y color, se trituran y luego se procesan hasta obtener una mezcla homogénea que es moldeada en piezas con ranuras y salientes. Según National Geographic, los bloques contienen alrededor de 95% de plástico.

El sistema permite ensamblar las piezas sin recurrir al tradicional uso de ladrillos en toda la estructura. Algunas se combinan con columnas internas para aportar resistencia.

Sin embargo, los 5 días corresponden principalmente al armado del sistema modular. Los cimientos, la preparación del terreno, las conexiones eléctricas y sanitarias, las ventanas, el techo, los permisos y las terminaciones requieren trabajos adicionales.

Cuánto sale una de estas casas hechas con plástico reciclado

Una casa típica de dos dormitorios, baño, living, comedor y cocina puede reutilizar unas seis toneladas de plástico. National Geographic ubicó el costo de referencia entre 4.000 y 7.000 dólares, aunque ese valor depende del país. En Argentina el costo actualizado con el dólar oficial de referencia sería de entre $5.996.000 y $10.493.000, aproximadamente.

Hasta barrios completos se pueden construir con la tecnología del plástico reciclado. Imagen ilustrativa IA.

La tecnología también fue utilizada para construir escuelas. En un proyecto desarrollado junto con UNICEF en Costa de Marfil, más de 4.000 toneladas de plástico fueron convertidas en más de 550 aulas, según datos difundidos por National Geographic en 2025.

La propuesta busca así transformar un problema ambiental en materiales para viviendas y espacios educativos, especialmente en comunidades que necesitan infraestructura básica.