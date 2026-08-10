Facundo Moyano dijo que Candela tuvo un paro cardíaco y que él le hizo RCP para salvarle la vida

Mucho se dijo en los últimos días, y ahora Moyano reapareció públicamente para tratar de desmentir las acusaciones de agresión e imputaciones. En un mano a mano con el periodista Rodolfo Barili en Telefe Noticias, aseguró que debió asistir a Candela por un paro cardíaco y aclaró lo que se ve en las imágenes que se viralizaron de las cámaras de seguridad.

¿Qué dijo Facundo Moyano?

Uno de los puntos clave de este caso fue la viralización de imágenes registradas por las cámaras del edificio, y por filmaciones de vecinos realizadas en la vía pública. Moyano rechazó de manera categórica ser la persona que se ve corriendo detrás de la joven.