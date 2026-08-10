El dirigente sindical y ex diputado nacional Facundo Moyano protagonizó la semana pasada un confuso episodio junto a su pareja, Candela Arizaga, en el barrio porteño de Belgrano. Contó que le practicó RCP (reanimación cardiopulmonar) para salvarle la vida.
Facundo Moyano dijo que Candela tuvo un paro cardíaco y que él le hizo RCP para salvarle la vida
El ex diputado dijo en entrevista exclusiva de Telefe: "Estuve detenido porque soy Facundo Moyano". Además, le echó la culpa al periodismo por mal informar
Mucho se dijo en los últimos días, y ahora Moyano reapareció públicamente para tratar de desmentir las acusaciones de agresión e imputaciones. En un mano a mano con el periodista Rodolfo Barili en Telefe Noticias, aseguró que debió asistir a Candela por un paro cardíaco y aclaró lo que se ve en las imágenes que se viralizaron de las cámaras de seguridad.
¿Qué dijo Facundo Moyano?
Uno de los puntos clave de este caso fue la viralización de imágenes registradas por las cámaras del edificio, y por filmaciones de vecinos realizadas en la vía pública. Moyano rechazó de manera categórica ser la persona que se ve corriendo detrás de la joven.
- "Nunca soy yo el que está corriendo. Hubo un tratamiento bastante imprudente de muchos medios de comunicación. No vengo a ponerme de víctima, ni a acusar a nadie", dijo el ex diputado. Moyano aseguró que la persona que persigue a Candela de pantalón largo es un efectivo policial que intervino en el procedimiento.
- "Le tuve que hacer RCP y después me conecté con el portero porque no pude llamar al 911". De acuerdo con sus testimonio, Arizaga sufrió un paro cardíaco y él le tuvo que realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) antes de contactar al personal del edificio.
- "Yo no consumí cocaína".
- "Me quisieron extorsionar en una simple separación, no me la como más". Moyano reveló que se cansó de que los medios digan mentiras sobre su persona y sobre Candela.
- "Un policía me pegó, supongo que quería alterarme para que tuviera una reacción". El hijo de Hugo Moyano dijo que el oficial buscaba su reacción para meterlo preso.
- "Yo no consumo, no tengo problemas de adicción".
- "No tengo actividad pública, no soy más diputado, no tengo por qué dar a conocer mis gastos, mi sueldo, mi nada".
- "Vos sabés que los hechos privados de las personas están reservados a Dios y esto está amparado por la Constitución Nacional".
Finalizando la entrevista, Moyano aseguró: "A mí me parece que ella no consumió. Pasó de ser víctima a gato porque yo no puedo estar con ninguna mujer porque significa que yo le pongo plata. Candela pasó de víctima de maltrato psicológico a gato. Hay que ser más cuidadoso".
En pocas palabras
- Facundo Moyano desmiente: rechaza acusaciones de violencia de género y explica el confuso episodio con su pareja, Candela Arizaga.
- Declaraciones clave: asegura que asistió a Arizaga por un paro cardíaco y que las imágenes viralizadas muestran a un policía, no a él persiguiéndola.