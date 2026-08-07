Yanina Latorre habló de plan macabro tras el episodio de Facundo Moyano y su novia

Yanina Latorre cuestionó a las declaraciones de Candela Arizaga y apuntó contra Facundo Moyano.

"¡Es mentira! No le creo nada. Lo que le creo es que pensó o sintió que la persiguieron o que veía cosas. Eso sí. Pero lo otro no. ¿Cómo hizo él para estar 48 horas con una mina que se drogaba? ¿Qué hacía, la miraba? Cuando corría por la calle, a mi me contaron que antes de todo eso él llamó al SAME para decir que le estaba dando un infarto, que estaba con taquicardia", arrancó en SQP.

Yanina Latorre no le cree a la novia de Facundo Moyano

"Le están lavando la imagen a Moyano. Acá me suena que le pusieron guita o le armaron la declaración. Desconoció al propio abogado, está diciendo que la droga era toda de ella y nada de él. Cuánta le pusieron para que dijera eso... ", lanzó especulando con la existencia de un arreglo entre Moyano y la modelo.

Además, la conductora cuestionó la actitud de Facundo Moyano con su novia. "El es un monje de clausura que estuvo 48 horas sentado como un encanto viendo a una chica drogarse". En la primera declaración cuando fueal hospital ella dijo que estuvieron los dos consumiendo cocaína durante 48 horas. Ahora me suena que le arreglaron todo", cerró contundente.