Yanina Latorre mandó al frente a La Joaqui y contó qué le dijo de Tuli Acosta

Tras sus vacaciones en Miami,Yanina Latorre regresó al país y fue invitada a participar del primer programa de PH:Podemos Hablar donde también estuvieron presentes La Joaqui, Pampita, Martín Cirio, entre otros.
Como no podía ser de otra manera, La Joaqui fue consultada por su separación de Luck Ra y si bien no reveló todo el contenido de lo que se verá el sábado por la noche, Yanina Latorre reveló la verdad del presente de la cantante con Tuli Acosta, señalada como la tercera en discordia.
"La Joaqui está odiada con Tuli Acosta, la odia", lanzó Yanina Latorre desmintiendo los propios dichos de Joaquina que desmintió la existencia de terceros y pidió a sus fans que hatee ni critiquen a la bailarina.
Si bien La Joaqui no quiso dar más detalles sobre Tuli Acosta, Yanina Latorre aseguró que hay algo más porque la joven dijo "no quiero hablar más porque me voy a ir de boca", cuando le preguntaban por lo sucedido.
El dato más fuerte de la separación de La Joaqui y Luck Ra
Tras sus vacaciones en Miami, Yanina Latorre regresó a su programa de radio en El Observador y se metió de lleno en la separación de La Joaqui y Luck Ra.
"Ella estaba convencida que Luck Ra le iba a proponer matrimonio y el la invitó a Madrid para dejarla. Tardó cuatro días porque no se animaba. Él quería empezar a salir de joda", arrancó Yanina Latorre sobre el viaje a España en el que se produjo el fin de la pareja.
"Desde que cortó con La Joaqui, Luck Ra le saca punta. Ella se fue a Costa Rica con su mamá pero está mejor. Luck Ra ahora está deprimido porque tiene miedo a la cancelación y lo están hateando mucho", dijo sobre el presente del cantante.
Qué dijo Luck Ra sobre los motivos de su separación de La Joaqui
Tras el llanto de La Joaqui en su programa de streaming y los crecientes rumores sobre Tuli Acosta, Luck Ra habló de su separación sin filtros.
En LAM, Ángel de Brito reveló que se comunicó con Luck Ra y el cantante le confirmó que todo lo que revelaron es cierto aunque desmintió su supuesto affaire con Tuli Acosta y se mostró muy impactado por el hate que está recibiendo en las redes.
"Yo tomé la decisión de terminar porque no quería estirar algo que ya no iba para mí. No hubo ningún problema y no es cierto que la deje por las hijas, yo las amo. Lo que más me duele es que duden de que no haya querido hacerla feliz", explicó Luck Ra.
En pocas palabras
- Yanina Latorre: Reveló detalles de la separación de La Joaqui y Luck Ra, señalando una fuerte enemistad con Tuli Acosta.
- La Joaqui: Habría expresado un profundo odio hacia Tuli Acosta, pese a desmentir públicamente terceros en discordia.
- Luck Ra: Confirmó la separación y el impacto negativo de las críticas en redes, desmintiendo un romance con Tuli Acosta.