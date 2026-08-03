¡Se supo! Cómo se enteró La Joaqui que Luck Ra la engañaba: "Tuli le dijo a..."

Según explicó, al saber lo sucedido La Joaqui fue y le reclamó a su peluquero Alejo que terminó separándose de Valentín, tras su desencuentro con Joaquina.

Luck Ra dio las razones de su separación de La Joaqui

En LAM, Ángel de Brito reveló que se comunicó con Luck Ra y el cantante le confirmó que todo lo que revelaron es cierto aunque desmintió su supuesto affaire con Tuli Acosta y se mostró muy impactado por el hate que está recibiendo en las redes.

"Yo tomé la decisión de terminar porque no quería estirar algo que ya no iba para mí. No hubo ningún problema y no es cierto que la deje por las hijas, yo las amo. Lo que más me duele es que duden de que no haya querido hacerla feliz", explicó Luck Ra.

"Nada de lo que se me bardea es verdad. Con Tuli Acosta no pasó nada", aseguró y defendió su relación con La Joaqui. "El único que la hizo feliz fui yo porque los anteriores le faltaban el respeto", dijo contundente.

El desconsolado llanto de La Joaqui hablando de Luck Ra

La Joaqui rompió el silencio en su programa de streaming en Luzu TV y no pudo ocultar sus lágrimas al hablar del fin de su romance con Luck Ra.

Angustiada, La Joaqui confesó que fue Luck Ra quien decidió la separación y llorando reveló que aún lo sigue amando.

"Nunca había vivido un amor así. Él sigue siendo el amor de mi vida... quiero que sea feliz independientemente de que esa felicidad ya no sea yo", arrancó La Joaqui.

"Nunca he amado asÍ, yo me querÍa casar pero nos dio el timing... no ataquen a nadie", agregó luego de que trascendieran los rumores sobre la relación entre Luck Ra y Tuli Acosta.