Tuli Acosta rompió el silencio: "Hablé con La Joaqui y..."

Además, la bailarina confesó que luego de que explotaran los rumores se comunicó con los protagonistas. "Hablé con Luck Ra y la llame a la Joaqui ella me dijo que está todo bien", siguió además de asegurar que jamás le hizo una escena de celos y que el cantante nunca le comentó del supuesto malestar de La Joaqui.

Qué habría pasado entre Tuli Acosta y Luck Ra

Pepe Ochoa dio detalles explosivos del encuentro entre la joven y Luck Ra.

"A la Joaqui le llegó un cuento y Luck Ra le confirmó todo lo que le habían dicho menos el sexo. Le dijo que durmieron en la misma cama pero que no pasó nada", lanzó el panelista.

"La Joaqui la odia", siguió y explicó que según fuentes cercanas al círculo de Luck Ra y Joaquina, Tuli Acosta ya se había metido en otros vínculos de otras parejas.

El llanto de La Joaqui tras su separación

La Joaqui rompió en silencio en su programa de streaming en Luzu TV y no pudo ocultar sus lágrimas al hablar del fin de su romance con Luck Ra.

Angustiada, la Joaqui confesó que fue Luck Ra quien decidió la separación y llorando reveló que aún lo sigue amando.

"Nunca había vivido un amor así. El sigue siendo el amor de mi vida... quiero que sea feliz independientemente de que esa felicidad ya no sea yo", arrancó La Joaqui.

"Nunca he amado asÍ,yo me querÍa casar pero nos dio el timing... No ataquen a nadie", agregó luego de que trascendieran los rumores sobre la relación entre Luck Ra y Tuli Acosta.