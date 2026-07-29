La Joaqui rompió en llanto en vivo: "Yo me quería casar con Luck Ra"

"Nunca he amado asÍ,yo me querÍa casar pero nos dio el timing... No ataquen a nadie", agregó luego de que trascendieran los rumores sobre la relación entre Luck Ra y Tuli Acosta.

Cómo fue la separación de La Joaqui y Luck Ra según Yanina Latorre

Yanina Latorre se metió de llenó en la polémica y dio detalles explosivos del fin de la pareja.

"La dejó él. 25 años, ella 32. Él en Madrid en su mejor momento. Ella con dos niñas. Diferente sintonía, él empezó a sentir que no podía con esa vida", arrancó Yanina Latorre en sus stories de Instagram.

Yanina Latorre reveló qué pasó entre La Joaqui y Luck Ra.

"Ella enamoradísima, está devastada. Incluso se mudó a San Isidro por él. Fue a visitarlo a Madrid y la dejó. No hay tercero en discordia. Quiere divertirse y, digámoslo... sacarle punta", siguió sobre las razones de Luck Ra para separarse.

Qué hizo La Joaqui tras el anuncio de su separación

Si bien el viernes por la noche cuando salió a la luz la información ninguno de los protagonistas hizo referencia a los rumores sobre su crisis, La Joaqui sorprendió a sus seguidores con un álbum de fotos al rojo vivo.

La Joaqui se mostró en microbikini desde Costa Rica.

De lo más atrevida, la Joaqui publicó una serie de imágenes luciendo microbinis extra small para destacar su figura escultural.