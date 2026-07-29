La Joaqui y Luck Ra: el dato más fuerte de su separación

Yanina Latorre reveló qué pasó entre La Joaqui y Luck Ra.

"Ella enamoradísima, está devastada. Incluso se mudó a San Isidro por él. Fue a visitarlo a Madrid y la dejó. No hay tercero en discordia. Quiere divertirse y, digámoslo... sacarle punta", siguió sobre las razones de Luck Ra para separarse.

Qué hizo La Joaqui tras el anuncio de su separación

Si bien el viernes por la noche cuando salió a la luz la información ninguno de los protagonistas hizo referencia a los rumores sobre su crisis, La Joaqui sorprendió a sus seguidores con un álbum de fotos al rojo vivo.

La Joaqui se mostró en microbikini desde Costa Rica.

De lo más atrevida, la Joaqui publicó una serie de imágenes luciendo microbinis extra small para destacar su figura escultural.

Escándalo con La Joaqui en los Premios Martín Fierro

Meses antes ,La Joaqui fue invitada a los Premios Martín Fierro 2026 tras su participación en Masterchef Celebrity y además acompañó a su novio Luckra, nominado por su trabajo como jurado en La Voz Argentina.

La cantante se robó todas las miradas con su look pero su comportamiento en la alfombra roja causó indignación entre los periodistas, como dejó evidenciado Fede Flowers en su cuenta de Instagram.

"Así toda la alfombra. Pedazo de soberbia y poco empática con los cronistas que cubrimos la alfombra roja. Selectiva de medios y subida al pony Joaquina. Tercer año que haces lo mismo", escribió indignado.