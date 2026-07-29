La Joaqui y Luck Ra: el dato más fuerte de su separación

El viernes por la noche en LAM revelaron la crisis profunda entre La Joaqui y Luck Ra, y ahora han sido los mismos protagonistas quienes confirmaron su separación con comunicados en sus cuentas de Instagram.
En medio de rumores sobre la existencia de una tercera en discordia, Yanina Latorre se metió de llenó en la polémica y dio detalles explosivos del fin de la pareja.
"La dejó él. 25 años, ella 32. Él en Madrid en su mejor momento. Ella con dos niñas. Diferente sintonía, él empezó a sentir que no podía con esa vida", arrancó Yanina Latorre en sus stories de Instagram.
"Ella enamoradísima, está devastada. Incluso se mudó a San Isidro por él. Fue a visitarlo a Madrid y la dejó. No hay tercero en discordia. Quiere divertirse y, digámoslo... sacarle punta", siguió sobre las razones de Luck Ra para separarse.
Qué hizo La Joaqui tras el anuncio de su separación
Si bien el viernes por la noche cuando salió a la luz la información ninguno de los protagonistas hizo referencia a los rumores sobre su crisis, La Joaqui sorprendió a sus seguidores con un álbum de fotos al rojo vivo.
De lo más atrevida, la Joaqui publicó una serie de imágenes luciendo microbinis extra small para destacar su figura escultural.
Escándalo con La Joaqui en los Premios Martín Fierro
Meses antes ,La Joaqui fue invitada a los Premios Martín Fierro 2026 tras su participación en Masterchef Celebrity y además acompañó a su novio Luckra, nominado por su trabajo como jurado en La Voz Argentina.
La cantante se robó todas las miradas con su look pero su comportamiento en la alfombra roja causó indignación entre los periodistas, como dejó evidenciado Fede Flowers en su cuenta de Instagram.
"Así toda la alfombra. Pedazo de soberbia y poco empática con los cronistas que cubrimos la alfombra roja. Selectiva de medios y subida al pony Joaquina. Tercer año que haces lo mismo", escribió indignado.
En pocas palabras
- Separación confirmada: La Joaqui y Luck Ra anunciaron su ruptura en Instagram tras rumores de crisis.
- Versión de Yanina Latorre: Yanina Latorre reveló que Luck Ra terminó la relación y está desacatadísimo viviendo su soltería. La Joaqui quedó devastada.