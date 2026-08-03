La China Suárez fue peluquera de Mauro Icardi y le cambió el look: la foto de alto voltaje

La China Suárez le cambió el look a Mauro Icardi.

Que suerte tengo que me corte el pelo y tengo una novia multifacética que se animó a teñirme", escribió Icardi estrenando su rubio platinado.

Mauro Icardi pasó el sábado con la China Suárez y sus hijos

Si bien la justicia italiana falló a favor de Wanda Nara, Mauro Icardi aseguró que está conforme con lo sucedido y disfrutó del sábado junto a la China Suárez y los hijos de la actriz.

La China Suárez quien subió videos donde se los ve paseando en canoa. "Ay Dios", se la escucha decir mientras filma a Mauro sonriendo.

El día anterior,mientras Wanda Nara y Mauro Icardi estallaban las redes con posteos sobre diferentes posturas ante la resolución de la Justicia italiana la China Suárez publicaba fotos del paisaje y de su look deportivo.

La emoción de las hijas de Mauro Icardi tras el fallo a favor de Wanda Nara

Wanda Nara anunció con bombas y platillos que podrá regresar al país junto a sus hijas sin la autorización de Mauro Icardi tras el fallo de la justicia italiana a su favor.

“La jueza italiana acaba de resolver a favor de mis hijas, no se necesita el consentimiento del padre para tener el pasaporte y volver a la Argentina. Se hizo justicia también en Italia...Tendrán solo la firma de la madre para tener el pasaporte que les ‘robaron’”, escribió Wanda Nara en su cuenta de Instagram.