Mientras Wanda Nara se mostró desde Italia con Maxi López ultimando los trámites para los pasaportes nuevos de todos sus hijos, Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a mostrarse más consolidados que nunca.
La China Suárez fue peluquera de Mauro Icardi y le cambió el look: la foto de alto voltaje
Impacto en las redes sociales por las postales de Mauro Icardi mostrando cómo lo dejó la China Suárez
En esta oportunidad fue Mauro Icardi quien compartió varias stories incluyendo una en la que posó frente al espejo para presumir su renovado color de pelo.
Además de dejar a la vista su figura, Mauro Icardi sorprendió al revelar que fue la China Suárez la encargada de cambiar su look.
Que suerte tengo que me corte el pelo y tengo una novia multifacética que se animó a teñirme", escribió Icardi estrenando su rubio platinado.
Mauro Icardi pasó el sábado con la China Suárez y sus hijos
Si bien la justicia italiana falló a favor de Wanda Nara, Mauro Icardi aseguró que está conforme con lo sucedido y disfrutó del sábado junto a la China Suárez y los hijos de la actriz.
La China Suárez quien subió videos donde se los ve paseando en canoa. "Ay Dios", se la escucha decir mientras filma a Mauro sonriendo.
El día anterior,mientras Wanda Nara y Mauro Icardi estallaban las redes con posteos sobre diferentes posturas ante la resolución de la Justicia italiana la China Suárez publicaba fotos del paisaje y de su look deportivo.
La emoción de las hijas de Mauro Icardi tras el fallo a favor de Wanda Nara
Wanda Nara anunció con bombas y platillos que podrá regresar al país junto a sus hijas sin la autorización de Mauro Icardi tras el fallo de la justicia italiana a su favor.
“La jueza italiana acaba de resolver a favor de mis hijas, no se necesita el consentimiento del padre para tener el pasaporte y volver a la Argentina. Se hizo justicia también en Italia...Tendrán solo la firma de la madre para tener el pasaporte que les ‘robaron’”, escribió Wanda Nara en su cuenta de Instagram.
En pocas palabras
- China Suárez: Renovó el look de Mauro Icardi tiñéndolo de rubio platinado.
- Icardi y Suárez: Compartieron historias mostrando la nueva imagen del futbolista.
- Wanda Nara: Se mencionó su situación judicial con respecto a las hijas y pasaportes.