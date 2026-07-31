Wanda Nara sorprendió a sus seguidores desde Milán al anunciar que podrá regresar al país junto a sus hijas sin la autorización de Mauro Icardi y mientras tanto la China Suárez disfrutó de su día al aire libre.
Polémica por la reacción de la China Suárez tras el triunfo de Wanda Nara en la justicia italiana
Qué hizo la China Suárez luego de que se confirmara el regreso de Wanda Nara y sus hijas a la Argentina
Mientras Wanda Nara y Mauro Icardi estallaban las redes con posteos sobre diferentes posturas ante la resolución de la Justicia italiana la China Suárez publicaba fotos del paisaje y de su look deportivo.
En medio de todo el conflicto y el drama de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi, el posteo de la China Suárez causó polémica y despertó críticas de usuarios que la acusaron de querer llamar la atención.
Claro que no es la primera vez que la China Suárez genera repercusiones con sus stories. El día anterior, la top subió la temperatura compartiendo una serie de imágenes en topless.
Polémica por el viaje a Milán de Mauro Icardi y la China Suárez
La China Suárez y Mauro Icardi llegaron al verano europeo y revolucionaron las redes.
Desde el primer segundo de su llegada, Mauro Icardi y la China Suárez subieron postales de sus paseos, aprovechando la oportunidad para confirmar su amor.
El futbolista no dudó en presumir la belleza de la China Suárez fotografiandola mientras almorzaban en la playa. "Amor a la italiana", escribió enamorado.
Su llegada causó gran indignación en Wanda Nara quien aseguró que a pesar de estar cerca de sus hijas y poder solucionar su problema con los pasaportes, el futbolista no quiso firmar los trámites e incluso decidió volver antes de tiempo para estar presente en el cumpleaños de Amancio Vicuña.
En pocas palabras
- Wanda Nara confirmó su regreso a la Argentina con sus hijas tras un fallo judicial en Italia.
- China Suárez publicó fotos de su día al aire libre mientras la disputa legal de Nara y Mauro Icardi se desarrollaba.
- Las publicaciones de la China Suárez generaron polémica y críticas en redes sociales.