Polémica por la reacción de la China Suárez tras el triunfo de Wanda Nara en la justicia italiana

El paseo de la China Suárez en medio del anuncio de Wanda Nara desde Italia.

Claro que no es la primera vez que la China Suárez genera repercusiones con sus stories. El día anterior, la top subió la temperatura compartiendo una serie de imágenes en topless.

Polémica por el viaje a Milán de Mauro Icardi y la China Suárez

La China Suárez y Mauro Icardi llegaron al verano europeo y revolucionaron las redes.

Desde el primer segundo de su llegada, Mauro Icardi y la China Suárez subieron postales de sus paseos, aprovechando la oportunidad para confirmar su amor.

Las fotos de la China Suárez en las playas de Italia.

El futbolista no dudó en presumir la belleza de la China Suárez fotografiandola mientras almorzaban en la playa. "Amor a la italiana", escribió enamorado.

Su llegada causó gran indignación en Wanda Nara quien aseguró que a pesar de estar cerca de sus hijas y poder solucionar su problema con los pasaportes, el futbolista no quiso firmar los trámites e incluso decidió volver antes de tiempo para estar presente en el cumpleaños de Amancio Vicuña.