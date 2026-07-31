La respuesta de Wanda Nara tras la foto de la China Suárez en topless

La foto de Wanda Nara tras las imágenes de la China Suárez en topless.

Si bien no modeló ropa interior, Wanda Nara presumió una cintura extra pequeña y escotazo mostrando su look veraniego de vestido XL, con bikini negra y pañuelo bandana, su accesorio infaltable.

Qué pasó entre Wanda Nara y Zaira Nara

Días antes,Wanda Nara publicó un llamativo mensaje despertando rumores sobre una posible pelea con su hermana Zaira Nara.

Como si no fuera suficiente, Zaira Nara dejó de seguir a Wanda Nara en sus redes sociales reforzando las especulaciones sobre una crisis en su relación.

Ahora, Zaira Nara y Wanda Nara rompieron el silencio y revelaron la verdad detrás de su supuesta pelea: la promoción de una reconocida marca de desinfectantes.

Wanda Nara y Zaira Nara admitieron que su pelea fue fingida.

A través de un video, las hermanas dieron su explicación sobre lo sucedido y estalló la polémica. "Un unfollow fue suficiente para que todos se hicieran una peli que nunca pasó. Con Lysoform hicimos este experimento social para mostrar lo rápido que se esparcen los rumores, el hate y la toxicidad en redes. Por eso, te invitamos a no creer en todo lo que lees y a no sumarte comentando de forma negativa", escribieron.