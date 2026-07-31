En medio del creciente conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi por sus hijas, la China Suárez prendió fuego la tarde del jueves con una serie de postales al rojo vivo.
La respuesta de Wanda Nara tras la foto de la China Suárez en topless
Qué hizo Wanda Nara tras las imágenes de la China Suárez de alto voltaje. Todos los detalles
Mientras Wanda Nara sigue sin poder regresar al país por la decisión de Mauro Icardi de no firmar los trámites para iniciar la generación de nuevos documentos para Francesa e Isabella Icardi, la China Suárez publicó fotos donde se la ve posando en topless con un calzoncillo como única prenda.
Desde Italia, Wanda Nara no hizo declaraciones sobre las imágenes de la China Suárez pero no tardó en redoblar la apuesta y presumir su silueta.
Si bien no modeló ropa interior, Wanda Nara presumió una cintura extra pequeña y escotazo mostrando su look veraniego de vestido XL, con bikini negra y pañuelo bandana, su accesorio infaltable.
Qué pasó entre Wanda Nara y Zaira Nara
Días antes,Wanda Nara publicó un llamativo mensaje despertando rumores sobre una posible pelea con su hermana Zaira Nara.
Como si no fuera suficiente, Zaira Nara dejó de seguir a Wanda Nara en sus redes sociales reforzando las especulaciones sobre una crisis en su relación.
Ahora, Zaira Nara y Wanda Nara rompieron el silencio y revelaron la verdad detrás de su supuesta pelea: la promoción de una reconocida marca de desinfectantes.
A través de un video, las hermanas dieron su explicación sobre lo sucedido y estalló la polémica. "Un unfollow fue suficiente para que todos se hicieran una peli que nunca pasó. Con Lysoform hicimos este experimento social para mostrar lo rápido que se esparcen los rumores, el hate y la toxicidad en redes. Por eso, te invitamos a no creer en todo lo que lees y a no sumarte comentando de forma negativa", escribieron.
En pocas palabras
- Wanda Nara: Presumió su figura en redes tras las fotos hot de la China Suárez.
- La China Suárez: Publicó postales en topless en medio del conflicto familiar.
- Zaira Nara: Reveló la verdad detrás de la supuesta pelea con Wanda.