Sabrina Rojas explotó contra Mauro Icardi: "No le da la cabeza, es..."

"No le da la cabeza, es un pavote, un soberbio", dijo Sabrina luego de que Icardi subiera imágenes donde se mostraba como un rey triunfante mientras Wanda pedía por sus hijas.

Sabrina Rojas destrozó a Wanda Nara tras su foto en microbikini

Tras expresar su desesperación por tener a sus hijas indocumentadas, Wanda Nara se fue de compras por Milán y subió fotos en la pileta, detalle que Sabrina Rojas no dudó en cuestionar.

Sabrina Rojas hundió a Wanda Nara tras sus fotos en Milán.

"Todos podríamos empatizar mucho más si la vemos preocupada por la situación pero también cuando te veo en la pileta tomando sol mostrando la divina vida que tengo hace que dude de todo. Me cuesta empatizar", dijo indignada.

Sabrina Rojas furiosa por un comentario sobre el cuerpo de Wanda Nara

Meses antes, Mauro Icardi causó gran revuelo al presumir la figura de la China Suárez como Dios la trajo al mundo lo que generó un debate en Pasó en América.

Mientras analizaban las postales, Tartu lanzó un filoso comentario sobre los cuerpos de la China Suárez y Wanda Nara. “Mirá, ahora tengo una flaca”, le dice Mauro a Wanda dijo el conductor.

Indignada, Sabrina Rojas salió con los tapones de punta. "No, Tartu, no se habla de los cuerpos ajenos", dijo contundente y su compañero redobló. "No, sí, yo hablo de los cuerpos ajenos", agresó sin filtros.