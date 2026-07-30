Sabrina Rojas se metió de lleno en la nueva guerra que se desató entre Wanda Nara y Mauro Icardi tras el robo de los pasaportes de sus hijas en su casa de Milán.
Sabrina Rojas explotó contra Mauro Icardi: "No le da la cabeza, es..."
El explosivo descargo de Sabrina Rojas en medio del conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara
En Paso en America, analizaron los últimos acontecimientos en medio de acusaciones cruzadas entre Wanda Nara y Mauro Icardi y la incertidumbre por el futuro de Francesca e Isabella Icardi.
Sin pelos en la lengua, Sabrina Rojas dio su opinión cuestionando la actitud de ambos padres y hasta lanzó un exabrupto por los posteos de Mauro Icardi en los últimos días.
"No le da la cabeza, es un pavote, un soberbio", dijo Sabrina luego de que Icardi subiera imágenes donde se mostraba como un rey triunfante mientras Wanda pedía por sus hijas.
Sabrina Rojas destrozó a Wanda Nara tras su foto en microbikini
Tras expresar su desesperación por tener a sus hijas indocumentadas, Wanda Nara se fue de compras por Milán y subió fotos en la pileta, detalle que Sabrina Rojas no dudó en cuestionar.
"Todos podríamos empatizar mucho más si la vemos preocupada por la situación pero también cuando te veo en la pileta tomando sol mostrando la divina vida que tengo hace que dude de todo. Me cuesta empatizar", dijo indignada.
Sabrina Rojas furiosa por un comentario sobre el cuerpo de Wanda Nara
Meses antes, Mauro Icardi causó gran revuelo al presumir la figura de la China Suárez como Dios la trajo al mundo lo que generó un debate en Pasó en América.
Mientras analizaban las postales, Tartu lanzó un filoso comentario sobre los cuerpos de la China Suárez y Wanda Nara. “Mirá, ahora tengo una flaca”, le dice Mauro a Wanda dijo el conductor.
Indignada, Sabrina Rojas salió con los tapones de punta. "No, Tartu, no se habla de los cuerpos ajenos", dijo contundente y su compañero redobló. "No, sí, yo hablo de los cuerpos ajenos", agresó sin filtros.
En pocas palabras
- Sabrina Rojas: Cuestionó duramente la actitud de Mauro Icardi y Wanda Nara en su conflicto.
- Crítica a Icardi: Lo calificó de "pavote" y "soberbio" por sus posteos triunfalistas.
- Cuestionamiento a Nara: Puso en duda la desesperación de Wanda al verla disfrutar en la pileta.