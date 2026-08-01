Tras la publicación de Wanda Nara anunciando que podrá regresar al país junto a sus hijas sin la autorización de Mauro Icardi, el jugador y la China Suárez se mostraron más felices y enamorados que nunca.
Mauro Icardi pasó el sábado con los hijos de la China Suárez y Wanda Nara respondió con todo
La reacción de Wanda Nara tras los videos de la China Suárez y Mauro Icardi. Los detalles
Lejos de sus hijas Mauro Icardi pasó su sábado paseando junto a la China Suárez y sus hijos. Como era de esperarse, la reacción de Wanda Nara no tardó en llegar.
Feliz con el fallo de la Justicia italiana a su favor, Wanda Nara llevó a Francesca e Isabella Icardi a la playa para que disfruten de sus últimos días en Italia.
Además de mostrar cómo las chicas jugaban en el agua, Wanda Nara fue por todo y le pegó a Mauro Icardi donde más le duele subiendo un video donde se ve a Martín Migueles jugando con las niñas en el agua.
La reacción de las hijas de Wanda Nara al enterarse que volverán a la Argentina
Wanda Nara anunció con bombas y platillos que podrá regresar al país junto a sus hijas sin la autorización de Mauro Icardi tras el fallo de la justicia italiana a su favor.
“La jueza italiana acaba de resolver a favor de mis hijas, no se necesita el consentimiento del padre para tener el pasaporte y volver a la Argentina. Se hizo justicia también en Italia...Tendrán solo la firma de la madre para tener el pasaporte que les ‘robaron’”, escribió Wanda Nara en su cuenta de Instagram.
En medio de las repercusiones que generó la noticia, Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, habló desde Milán y contó cómo recibieron la noticia Francesca e Isabella Icardi.
"Las chicas fueron y compraron una torta para festejar", reveló sobre la felicida de las pequeñas al enterarse que llegarán al país para comenzar las clases junto a sus compañeras.
En pocas palabras
- Wanda Nara: La mediática anunció que podrá regresar a la Argentina con sus hijas sin el permiso de Mauro Icardi, tras un fallo favorable en Italia.
- Reacción familiar: Mientras Icardi compartía una tarde con China Suárez y sus hijos, Nara llevó a sus hijas a la playa y compartió un video juguetón.
- Celebración: Las hijas de Wanda Nara, Francesca e Isabella, celebraron la noticia comprando una torta, ansiosas por volver al país para empezar el ciclo lectivo.