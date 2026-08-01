Mauro Icardi pasó el sábado con los hijos de la China Suárez y Wanda Nara respondió con todo

Wanda Nara llevó a sus hijas a la playa con Martín Migueles.

Además de mostrar cómo las chicas jugaban en el agua, Wanda Nara fue por todo y le pegó a Mauro Icardi donde más le duele subiendo un video donde se ve a Martín Migueles jugando con las niñas en el agua.

La reacción de las hijas de Wanda Nara al enterarse que volverán a la Argentina

Wanda Nara anunció con bombas y platillos que podrá regresar al país junto a sus hijas sin la autorización de Mauro Icardi tras el fallo de la justicia italiana a su favor.

“La jueza italiana acaba de resolver a favor de mis hijas, no se necesita el consentimiento del padre para tener el pasaporte y volver a la Argentina. Se hizo justicia también en Italia...Tendrán solo la firma de la madre para tener el pasaporte que les ‘robaron’”, escribió Wanda Nara en su cuenta de Instagram.

En medio de las repercusiones que generó la noticia, Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, habló desde Milán y contó cómo recibieron la noticia Francesca e Isabella Icardi.

"Las chicas fueron y compraron una torta para festejar", reveló sobre la felicida de las pequeñas al enterarse que llegarán al país para comenzar las clases junto a sus compañeras.