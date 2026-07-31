Tuli Acosta habló y Sabrina Rojas la fulminó: "Contestas así porque..."

"Cuando vos contestas así es porque te gusta que estemos ahí... la Joaqui está pidiendo que no le hagan hate, ahora sí me enoje", siguió.

Qué dijo Tuli Acosta sobre su vínculo con Luck Ra y La Joaqui

"Es todo mentira no tuve nada con Luck Ra, es mi amigo y sigue siendo mi amigo como cuando vos me conociste", dijo Tuli en su convesación con Ángel de Brito.

Además, la bailarina confesó que luego de que explotaran los rumores se comunicó con los protagonistas. "Hablé con Luck Ra y la llame a la Joaqui ella me dijo que está todo bien", aseguró y explicó que jamás le hizo una escena de celos y que el cantante nunca le comentó del supuesto malestar de La Joaqui.

La Joaqui pidió que no agredan a Tuli Acosta

La Joaqui rompió en silencio en su programa de streaming en Luzu TV y no pudo ocultar sus lágrimas al hablar del fin de su romance con Luck Ra.

Angustiada, la Joaqui confesó que fue Luck Ra quien decidió la separación y llorando reveló que aún lo sigue amando.

"Nunca había vivido un amor así. El sigue siendo el amor de mi vida... quiero que sea feliz independientemente de que esa felicidad ya no sea yo", arrancó La Joaqui.

"Nunca he amado asÍ,yo me querÍa casar pero nos dio el timing... No ataquen a nadie", agregó luego de que trascendieran los rumores sobre la relación entre Luck Ra y Tuli Acosta.