Luck Ra rompió el silencio en LAM: "A la Joaqui la dejé por..."

"Nada de lo que se me bardea es verdad. Con Tuli Acosta no pasó nada", aseguró y defendió su relación con La Joaqui. "El único que la hizo feliz fui yo porque los anteriores le faltaban el respeto", dijo contundente.

El desconsolado llanto de La Joaqui hablando de Luck Ra

La Joaqui rompió en silencio en su programa de streaming en Luzu TV y no pudo ocultar sus lágrimas al hablar del fin de su romance con Luck Ra.

Angustiada, la Joaqui confesó que fue Luck Ra quien decidió la separación y llorando reveló que aún lo sigue amando.

"Nunca había vivido un amor así. El sigue siendo el amor de mi vida... quiero que sea feliz independientemente de que esa felicidad ya no sea yo", arrancó La Joaqui.

"Nunca he amado asÍ,yo me querÍa casar pero nos dio el timing... No ataquen a nadie", agregó luego de que trascendieran los rumores sobre la relación entre Luck Ra y Tuli Acosta.

Cómo fue la separación de La Joaqui y Luck Ra

Yanina Latorre se metió de llenó en la polémica y dio detalles explosivos del fin de la pareja.

"La dejó él. 25 años, ella 32. Él en Madrid en su mejor momento. Ella con dos niñas. Diferente sintonía, él empezó a sentir que no podía con esa vida", arrancó Yanina Latorre en sus stories de Instagram.

"Ella enamoradísima, está devastada. Incluso se mudó a San Isidro por él. Fue a visitarlo a Madrid y la dejó. No hay tercero en discordia. Quiere divertirse y, digámoslo... sacarle punta", siguió sobre las razones de Luck Ra para separarse.