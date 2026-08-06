En medio de la reconstrucción del PJ mendocino, que por estos días busca ampliar la oferta electoral para el 2027, el sector que se ordena detrás de Axel Kicillof parece crecer y consolidarse. Así lo mostró este miércoles el diputado nacional Martín Aveiro, que resaltó que 3 de 6 intendentes del PJ ya trabajan ahí.
Martín Aveiro sacó pecho y marcó que ya son 3 los intendentes del PJ alineados con Axel Kicillof
El diputado nacional, principal referente de Axel Kicillof, invitó al PJ mendocino a sumarse a la propuesta del gobernador bonaerense que aspira ser presidente
"Están Edgardo (González, intendente de Lavalle), Emir Andraos y Flor Destéfanis. Hay casi más intendentes acá que del otro lado", bromeó en el programa Séptimo Día, de El Siete, y aceptó que hay un "empate técnico" con el tradicional sector de los intendentes del PJ, en donde se enrolan Matías Stevanato, Omar Félix y, tal vez, el líbero Celso Jaque.
En ese reparto, quienes claramente perdieron jefes comunales es el sector de La Cámpora, que sólo conserva legisladores nacionales, provinciales y algunos concejales.
Más allá de la chicana interna, Aveiro se dedicó a marcar que el sector de Axel Kicillof que él está construyendo desde hace más de un año, está abierto a sumar a todos los sectores internos del PJ mendocino, tanto es así que este viernes llegarán a Mendoza dos de sus alfiles más importantes, Gabriel Katopodis, hoy ministro de Infraestructura de Buenos Aires, y Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda .
Esos dos referentes tienen previsto visitar una sede que se abrió recientemente en San Martín, recorrer parte del Valle de Uco y cerrarán su gira con una reunión a las 19.30 del viernes con diversos sectores sindicales en la sede del SUTE, en Coronel Plaza de Ciudad.
"Seguramente van a venir legisladores de Emir Félix, de Matías (Stevanato), de los distintos intendentes, están todos invitados. Participa fuertemente la CTA y la CGT. Va a venir Hugo Yasky que es del sector gremial nacional", marcó el diputado nacional para mostrar la diversidad de la convocatoria que se concentrará este viernes en la sede del SUTE.
Axel Kicillof podría llegar el 17 de agosto
Martín Aveiro adelantó que la visita de Axel Kicillof podría darse el próximo 17 de agosto, aunque eso depende de las actividades del gobernador bonaerense.
"Él está intentando armar su agenda, porque no deja de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es su prioridad. Igual quiere venir a esta que es la primera casa que se creó en el interior del país", señaló en referencia a la sede que abrieron recientemente en calle Mitre, de Ciudad.
En pocas palabras
- Intendentes del PJ: el diputado Martín Aveiro confirmó que 3 de 6 intendentes del PJ mendocino apoyan a Axel Kicillof.
- Visita de referentes: Gabriel Katopodis y Jorge Ferraresi visitarán Mendoza para fortalecer el sector de Kicillof.
- Posible llegada de Kicillof: el gobernador bonaerense podría visitar la provincia el 17 de agosto para reuniones políticas.