Martín Aveiro sacó pecho y marcó que ya son 3 los intendentes del PJ alineados con Axel Kicillof

Más allá de la chicana interna, Aveiro se dedicó a marcar que el sector de Axel Kicillof que él está construyendo desde hace más de un año, está abierto a sumar a todos los sectores internos del PJ mendocino, tanto es así que este viernes llegarán a Mendoza dos de sus alfiles más importantes, Gabriel Katopodis, hoy ministro de Infraestructura de Buenos Aires, y Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda .

Esos dos referentes tienen previsto visitar una sede que se abrió recientemente en San Martín, recorrer parte del Valle de Uco y cerrarán su gira con una reunión a las 19.30 del viernes con diversos sectores sindicales en la sede del SUTE, en Coronel Plaza de Ciudad.

"Seguramente van a venir legisladores de Emir Félix, de Matías (Stevanato), de los distintos intendentes, están todos invitados. Participa fuertemente la CTA y la CGT. Va a venir Hugo Yasky que es del sector gremial nacional", marcó el diputado nacional para mostrar la diversidad de la convocatoria que se concentrará este viernes en la sede del SUTE.

Axel Kicillof podría llegar el 17 de agosto

Martín Aveiro adelantó que la visita de Axel Kicillof podría darse el próximo 17 de agosto, aunque eso depende de las actividades del gobernador bonaerense.

"Él está intentando armar su agenda, porque no deja de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es su prioridad. Igual quiere venir a esta que es la primera casa que se creó en el interior del país", señaló en referencia a la sede que abrieron recientemente en calle Mitre, de Ciudad.