El Senado no autorizó a Sagasti a votar: sin Ley de Tierras, se tratarán expropiaciones y desalojos

A pesar de esta modificación en la iniciativa del gobierno nacional, la propuesta mantiene un paquete de 48 artículos orientados a reestructurar normativas clave. Entre los aspectos principales destacan los cambios procedimentales para desalojos, la regulación sobre bienes expropiados y los esquemas de protección ambiental.

Senadores del oficialismo allanaron el camino tras quitar la ley tierras.

El temario sobre propiedad privada que llega al recinto

Uno de los puntos con mayor tratamiento refiere a la agilización de las acciones judiciales para el desalojo de inmuebles urbanos y rurales. La iniciativa plantea incorporar un mecanismo sumarísimo en el Código Civil y Comercial para resolver demandas por usurpación u ocupación en plazos breves.

La regulación propuesta establece trámites judiciales acelerados que buscan reducir de forma sustancial la duración de los litigios vinculados a la titularidad de los bienes. De acuerdo con el texto en consideración, las partes intervinientes contarán con tiempos acotados para presentar pruebas en instancias judiciales.

Diversas organizaciones del sector social y ambiental expresaron sus posturas respecto del impacto de esta medida en la protección jurídica de familias residentes en barrios populares. Por su parte, sectores favorables a la sanción sostienen que la norma otorga certidumbre jurídica a los titulares.

Expropiaciones y manejo del fuego en la norma de propiedad privada

El articulado puesto a consideración incluye modificaciones de relevancia al Régimen de Expropiaciones del Estado nacional. El proyecto adiciona requisitos formales y establece nuevos criterios para fijar los montos indemnizatorios que debe abonar la administración pública al disponer la utilidad pública de un inmueble.

Con el esquema proyectado, la tasación oficial deberá contemplar de forma explícita el concepto de lucro cesante y las pérdidas económicas alegadas por los propietarios. Esta variante provoca que la realización de obras públicas o la adquisición de tierras por parte del Estado requiera mayores recursos públicos.

En materia ambiental, la iniciativa introduce modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, flexibilizando las prohibiciones para cambiar el uso comercial o productivo de campos siniestrados. La normativa actual impide el desarrollo inmobiliario o agrícola en predios afectados por incendios durante períodos de varias décadas.

El cambio normativo propone acotar las restricciones exclusivamente a supuestos específicos y eliminar las limitaciones temporales automáticas. Los autores del proyecto argumentan que las trabas vigentes afectan el ejercicio del derecho dominial, mientras que sectores críticos advierten sobre eventuales riesgos de incendios intencionales.

El escenario político y el quorum dentro del Senado

El inicio de la actividad en el Senado estuvo marcado por discusiones previas sobre el funcionamiento del cuerpo y la modalidad de asistencia de los legisladores. En primer término, los bloques se expidieron sobre las solicitudes de participación remota presentadas por la legisladora mendocina Anabel Fernández Sagasti y el senador por Catamarca Flavio Fama.

El pedido de la representante mendocina se fundamentó en razones médicas vinculadas a su estado de gestación avanzada, lo cual generó contrapuntos entre las bancadas sobre la aplicación del reglamento interno para habilitar intervenciones bajo modalidad virtual.

Finalmente, por decisión mayoritaria de la Cámara alta, se resolvió que las solicitudes de sesionar y votar de manera remota deberán ser discutidas en la Comisión de Asuntos Constitucionales por lo que tanto Fernández Sagasti como Flama figuran como ausente en el debate de este jueves.

Con la exclusión del capítulo sobre la tenencia de suelo por parte de extranjeros, el gobierno nacional procura alcanzar las mayorías necesarias para obtener la sanción general de la ley de propiedad privada.